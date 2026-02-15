Hansi Flick reveló detalles del encuentro con los árbitros tras el partido con el Atlético de Madrid

El entrenador del FC Barcelona habló en rueda de prensa sobre lo sucedido con los árbitros en el Metropolitano: “Llamé a la puerta, y pudimos conversar tranquilamente. Fue una charla positiva. Aun así, lo más importante es centrarse en el equipo y en lo que ocurre sobre el terreno de juego. Sentía que debía hablar con ellos y agradezco que me dieran la oportunidad. Fue algo bueno”.

“Para mí lo principal es centrarme en el equipo y en todo aquello que podemos controlar: la manera de jugar, la mentalidad y cómo mejorar sobre el campo. Lo demás no es algo que me preocupe demasiado, aunque haya situaciones que no resulten agradables. Fui a hablar con el árbitro en su vestuario y la comunicación fue buena; lo que se dijo se queda ahí. Fue un paso positivo, pero en ningún caso la derrota fue culpa suya”, agregó.

Sobre el entrenamiento de este domingo, dijo: “La sesión de hoy ha sido muy positiva. He visto al equipo con confianza y con acierto de cara a portería. La derrota del jueves fue un aprendizaje, pero ya forma parte del pasado. Hay que asumirlo y seguir adelante, centrarnos y creer en lo que hacemos. Tenemos calidad suficiente para competir y ganar a cualquiera, aunque si no mantenemos la concentración puede ocurrir lo que vimos en la primera parte del último partido”.

Atletico de Madrid v FC Barcelona - Copa Del Rey | Eurasia Sport Images/GettyImages

“El Girona es un equipo muy bien trabajado, con valentía para jugar desde atrás y salir con el balón controlado. Por nuestra parte, será clave mostrar más intensidad y tener un ritmo más dinámico que en partidos anteriores", analizó sobre el rival de turno.

Además, volvió a elogiar al equipo del Cholo Simeone: “El Atlético afrontó el partido como si fuera de Champions y nosotros no tuvimos la actitud adecuada, ellos si estuvieron más intensos y con mejor dinámica. Estoy satisfecho con lo que he visto hoy en el equipo, aunque lo importante será comprobarlo mañana. Se puede perder contra el Atlético, pero hay que seguir adelante. Las derrotas forman parte del fútbol, lo clave es cómo reaccionas después, y eso es lo que quiero ver en el próximo partido".