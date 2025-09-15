Hansi Flick se refirió a los rumores de que Raphinha no fue titular en el Barcelona por temas disciplinarios

Los informes indicaron que el extremo del Barcelona Raphinha fue descartado para la victoria del domingo sobre el Valencia después de llegar tarde a una práctica, pero el entrenador Hansi Flick se negó a revelar ningún detalle.

Raphinha había sido titular en los tres partidos anteriores de LaLiga esta temporada, pero sorprendentemente fue suplente en el partido del domingo, con el fichaje de verano Roony Bardghji ocupando su puesto en el once inicial. El brasileño entró en la segunda parte y aun así logró marcar dos goles en la victoria por 6-0 .

FC Barcelona v Valencia CF - LaLiga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

Numerosos informes, incluyendo los de The Athletic y ESPN , señalan que la ausencia de Raphinha en la alineación titular se debió a un problema de control de tiempo. Se cree que el jugador de 28 años llegó tarde a una sesión de activación muscular previa al partido el domingo por la mañana, aunque hay indicios de que se debió a un malentendido.

Independientemente de la intención de la tardanza de Raphinha, Flick es conocido por su política de tolerancia cero con los jugadores que llegan tarde. Jules Koundé ha incumplido las normas del entrenador en varias ocasiones y, como consecuencia, ha sido descartado del once inicial.

Se le pidió a Flick que confirmara los informes después del pitido final, pero adoptó un enfoque alegre en su respuesta mientras mantenía el foco en el debut completo de Bardghji.

FC Barcelona Press Conference - LaLiga EA Sports | AFP7/GettyImages

“Siempre hemos tenido solo 11 jugadores titulares, pero tenemos más en la plantilla”, rió Flick. “Bardghji fue titular porque entrena bien y su actitud es fantástica. Me encanta lo que veo y también su mentalidad; siempre quiere aprender, siempre quiere jugar con el equipo, y lo ha hecho muy bien”.

En declaraciones a Movistar+ , Flick añadió: «Lo decidimos. Roony había entrenado bien, estaba de buen humor y Raphinha venía de una gira».

La tardanza de Raphinha podría haber sido una bendición disfrazada para el Barcelona , ​​que busca una rápida recuperación antes del primer partido de la Champions League del miércoles contra el Newcastle United . El internacional brasileño probablemente volverá a la titularidad y tendrá las piernas frescas tras un partido truncado contra el Valencia.