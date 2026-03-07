Hansi Flick se va feliz por los tres puntos, mas no con el nivel de Lamine Yamal "No ha sido su mejor partido"

El Futbol Club Barcelona acaba de rescatar tres puntos de oro en esta Jornada 27 de LaLiga, luego de que con un gol en solitario de Lamine Yamal se llevaran el resultado en el Estadio San Mamés frente al Athletic Club para así mantenerse como líderes del certamen.

El momento por el que atraviesa el volante español es digno de admiración y es que con el tanto de hoy llegó a cuatro duelos participando activamente en goles de su equipo, ya que dio asistencias contra el Levante y el Atlético de Madrid en Copa del Rey y marcó un triplete frente al Villarreal en la pasada fecha del campeonato.

Esta situación es bien vista, pero a la vez criticada por Hansi Flick, quien afirmó en conferencia de prensa que este no había sido el mejor performance que le había visto a su jugador, pero que sabía que aún así podía ser decisivo en partidos de alto impacto como lo fue este.

¿Lamine? No ha sido su mejor partido, pero pudieron ver que decide partidos de todos modos. Siempre estoy orgulloso de mis jugadores, del espíritu que hay de equipo. Hansi Flick

Con el triunfo de hoy frente a los Leones, el estratega se convirtió en el primer entrenador en toda la historia de la escuadra blaugrana en conseguir seis triunfos contra este rival, superando así las cinco victorias de Pep Guardiola y las tres de Luis Enrique.

Ganar en Bilbao no es nada fácil. Estoy muy contento por el esfuerzo de todos. Esta victoria nos da confianza y nos demuestra que debemos seguir como equipo. Aprecio mucha esta victoria. Portería a cero y tres puntos, es genial Hansi Flick

Esta victoria ha sido vital para que el FC Barcelona continúe en lo más alto de la tabla, con 67 unidades en 27 partidos disputados. Sacándole cuatro puntos de ventaja a su seguir más cercano, el Real Madrid.

