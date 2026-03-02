Hansi Flick sobre la vuelta de semifinales de Copa del Rey: "Queremos hacer posible lo imposible"

El FC Barcelona se juega mucho este martes: recibirá al Atlético de Madrid por la vuelta de semifinales de la Copa del Rey, donde está 4-0 abajo en el global y sabe que necesita una noche de película en el Spotify Camp Nou para lograr clasificarse.

En la conferencia de prensa previa al partido, Hansi Flick no anduvo con rodeos: "Todos saben qué pasa mañana. Queremos hacer posible lo imposible, sabemos que es difícil, pero no nos rendimos. Es importante mantener la portería a cero, pero sabemos que podemos. Tenemos un buen ejemplo contra el Dortmund la pasada temporada; ganamos 4-0 aquí y en la vuelta ellos dijeron que tenían que marcar dos goles en cada parte"

"Siempre hay que creer. Nuestros seguidores nos ayudarán. Para mí es importante que todo el que quiera animarnos sea parte del partido, no sólo la Grada d'Animació. La conexión con los seguidores debe ser máxima. Sabemos que es difícil, jugamos ante un equipo fantástico, y nos hicieron mucho daño en el último partido, pero podemos hacerlo".

FC Barcelona v Levante UD - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

"No pienso en el pasado, el futuro es lo que pasa ahora. Conocemos la historia, podría ser un patrón, pero nuestro trabajo es jugar nuestra mejor versión. Hemos tenido algún partido más flojo, pero jugamos muy bien el último día y ahora necesitamos la mejor versión y apoyo", respondió al ser consultado sobre las remontadas recientes, utilizando la del PSG hace algunos años como ejemplo.

Por último, cerró comentando la baja por lesión de Robert Lewandowski, que no estará disponible para este importante compromiso de Copa del Rey: "Tenemos que manejarlo y aceptarlo. Fue desafortunado, un golpe con el oponente. Perder jugadores como él, Frenkie, Gavi o Andreas es serio, pero el equipo lo hace bien y es una oportunidad para otros jugadores para demostrar sus posibilidades".

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC BARCELONA EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP