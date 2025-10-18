Hansi Flick sorprende: Alejandro Balde, como extremo ante el aluvión de bajas del Barcelona

El Girona visita Barcelona este sábado a las 16:15 para enfrentarse al Barça en un partido crucial de LaLiga, pero lo hace enfrentando a un equipo culé con una delantera en horas bajas. Las lesiones de Raphinha, Lewandowski y Ferran Torres han obligado a Hansi Flick a improvisar soluciones en los entrenamientos, y la última sorpresa tiene nombre propio: Alejandro Balde.

El técnico alemán probó al lateral izquierdo como extremo zurdo en la sesión del viernes, en un experimento que busca aprovechar la velocidad, profundidad y desequilibrio del canterano en campo rival. No es la primera vez que Balde pisa zonas ofensivas —ya lo hizo con Xavi en momentos puntuales—, pero Flick parece dispuesto a darle un papel más protagónico ante la emergencia ofensiva.

El contexto obliga. Lamine Yamal y Fermín López acaban de salir de lesiones y aún no están al cien por cien, mientras que los delanteros naturales del equipo siguen en la enfermería. Por eso, el técnico baraja una delantera inédita, con Marcus Rashford —ya plenamente adaptado— como referencia ofensiva, acompañado por Balde en el costado izquierdo y, en la derecha, una incógnita: Lamine Yamal, si se decide arriesgar con él, o el joven sueco Roony Bardghji, que ha impresionado en los últimos entrenamientos.

🚨 BREAKING: Hansi Flick has tested Alejandro Balde on the left wing during the training session. @santiovalle #FCB 🔵🔴 — Reshad Rahman (@ReshadFCB) October 17, 2025

El movimiento de Flick tiene también una lectura táctica: reforzar las transiciones rápidas y sorprender al Girona con un perfil de extremo más físico y profundo. Balde, acostumbrado a partir desde atrás, podría ofrecer una doble amenaza con sus desmarques y centros desde línea de fondo.

La apuesta, arriesgada pero audaz, demuestra que Flick no teme innovar en situaciones límite. Ante un rival en gran forma, el Barça necesitará que la sorpresa funcione si quiere seguir el ritmo del Madrid en la lucha por el liderato. No pueden dejarse mas puntos.