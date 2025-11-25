Hansi Flick tras la derrota del Barcelona ante el Chelsea: “La tarjeta roja cambió todo”

El Barcelona vivió uno de sus partidos más complicados de la temporada este martes 25 de noviembre durante su visita al Chelsea en Stamford Bridge, en duelo correspondiente a la Champions League. Los blaugranas fueron derrotados 3-0 por los Blues y el panorama para clasificarse entre los ocho primeros de la tabla —puestos que otorgan pase directo a los octavos de final— luce prácticamente imposible.

Después de disputar cinco encuentros, el cuadro catalán se encuentra en el décimo quinto puesto de la clasificación con apenas siete puntos. Terminando el encuentro, Hansi Flick, técnico del Barcelona, fue cuestionado sobre este revés ante el Chelsea. El estratega alemán consideró que a pesar del resultado, su equipo mostró cosas positivas.

Hemos tenido la oportunidad de meter el primero y con uno menos contra este Chelsea no es fácil. He visto cosas positivas, pero hemos perdido muchos balones fáciles y fallado pases fáciles. Tenemos que analizar esto, corregir y avanzar Hansi Flick

Flick consideró que será muy difícil para su escuadra meterse entre los ocho mejores de la tabla, pero que "todo es posible" y lo intentarán.

El técnico alemán mencionó en conferencia de prensa que enfrentar al Chelsea nunca es tarea sencilla y que el partido cambió a partir de la expulsión de Ronald Araújo, quien vio su segunda tarjeta amarilla al minuto 44 tras una entrada con fuerza desmedida sobre Marc Cucurella.

Hemos tenido la oportunidad de meter el primero al principio del partido. Hemos luchado, pero con un jugador menos no es fácil contra este Chelsea. Todo cambia con la tarjeta roja. Es lo que puedo decir. Hemos cometido muchas pérdidas. He visto cosas positivas y quiero pensar en positivo con vistas al futuro Hansi Flick

Chelsea FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5 | Robin Jones/GettyImages

Finalmente, Flick señaló que Ronald Araújo no debió barrerse de manera tan imprudente en la acción que le costó la segunda amonestación, aunque admitió que “el futbol tiene estas cosas”. Además, rescató aspectos positivos del partido, como el regreso de Raphinha y el buen nivel mostrado por Marcus Rashford.