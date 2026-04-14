Hansi Flick tras la eliminación del Barcelona en la Champions: "Estamos decepcionados"

El sueño del Barcelona en la Champions League llegó a su final este martes 14 de abril. A pesar de que el conjunto dirigido por Hansi Flick derrotó al Atlético de Madrid por 2-1 en la vuelta de los cuartos de final en el Estadio Metropolitano, el resultado no fue suficiente para que los blaugranas consiguieran la clasificación a semifinales.

En entrevista con Movistar+, Flick mencionó que sus futbolistas se encuentran decepcionados tras ser eliminados de la Champions, pero elogió al equipo por dar un "partido fantástico".

Estamos decepcionados, hemos tenido muchas ocasiones, sobre todo en el primer tiempo (...) Hemos hecho un partido fantástico y hemos jugado con uno menos. Lo aprecio mucho. No hemos tenido mucha suerte. Ha sido así y tenemos que aceptarlo Hansi Flick

Thank you, culers! Força Barça 💙❤️ pic.twitter.com/Nyz04Sstpz — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 14, 2026

Ya en conferencia de prensa, el estratega alemán aseguró que se encuentra orgulloso de sus futbolistas y mencionó que el FC Barcelona merecía clasificar a semifinales, sin embargo, tienen que aceptar el resultado ante los Colchoneros.

Flick no quiso referirse al trabajo arbitral de Clement Turpin, en un duelo que estuvo marcado por la expulsión de Eric García al minuto 79.

Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg | David Ramos - UEFA/GettyImages

Hansi Flick: "El siguiente paso es ganar LaLiga"

Flick señaló que el siguiente objetivo de los blaugranas es asegurar el título de LaLiga. A pesar de que el Barcelona le lleva nueve puntos de ventaja al Real Madrid, Flick todavía no echa las campanas al vuelo.

El director técnico blaugrana destacó que la plantilla del club es muy joven y que vendrán tiempos mejores en las próximas temporadas de la Champions League.

El siguiente paso es ganar la Liga. Estamos en ese camino. Todavía no está hecho (a pesar de la ventaja de nueve puntos y solamente siete jornadas por disputarse). Debemos jugar juntos. Tener mentalidad, jugar juntos. Todo el mundo está decepcionado... y seguro que la afición también. Todo el mundo está decepcionado porque ganar la Champions es un sueño. Somos un equipo joven, hay cosas que mejorar y lo haremos la próxima temporada Hansi Flick

El Barcelona regresará a la actividad el próximo miércoles 22 de abril cuando reciba al Celta de Vigo en el Spotify Camp Nou en duelo de LaLiga.