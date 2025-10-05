El FC Barcelona sufrió una inesperada derrota este domingo, 5 de octubre, frente al Sevilla por un contundente 4-1. Con este resultado, los blaugranas perdieron su invicto tras ocho jornadas en la temporada 2025/2026 de LaLiga, cediendo el liderato de la competición al Real Madrid.

Hansi Flick fue preguntado al respecto en la conferencia de prensa posterior al partido y, lejos de mostrarse abatido, el técnico alemán se expresó satisfecho con la actitud de sus jugadores a pesar de la derrota.

El estratega reconoció que su escuadra firmó un primer tiempo para el olvido, pero que hubo reacción en la segunda mitad.

Tenemos que enfocarnos en lo que hemos hecho mal y luchar para que esto no vuelva a pasar. Creo que somos un equipo, que los jugadores lesionados volverán y valoro la reacción de la segunda parte Hansi Flick

El estratega del Barcelona destacó que sus jugadores estaban inconformes por el resultado y que después del parón por la Fecha FIFA de octubre volverán más fuertes.

No estamos felices porque es duro perder, pero lo quiero ver de esta forma. Lo que he visto en el vestuario es jugadores con ganas de reaccionar. Los he visto con rabia y eso me gusta. Nos vamos del parón, volveremos y a ver si conseguimos reaccionar Hansi Flick

Cuando se le preguntó si eran necesarios cambios en el sistema de juego o la estructura del equipo, Hansi Flick descartó esa posibilidad y destacó que los "errores graves" cometidos durante el partido contra el Sevilla fueron la clave de la derrota.

El director técnico del Barcelona, Hansi Flick, afirmó que esta no ha sido la derrota más dolorosa de su etapa en el club. Según el entrenador, el peor momento fue la eliminación en la semifinal de vuelta de la Champions League ante el Inter de Milán, donde cayeron por 4-3.

