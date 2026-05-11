Hansi Flick tras perder a su padre y ser campeón con Barcelona: "No voy a olvidar nunca este día"

El director técnico alemán del FC Barcelona, Hansi Flick, aseguró que nunca olvidará el título de LaLiga conseguido este domingo tras ganar 2-0 al Real Madrid, ya que su padre falleció en la madrugada antes del encuentro.

"Nunca olvidaré esto. Fue un día duro para mí, por perder a mi padre. Mi equipo es fantástico, los amo, es como una familia. Dieron todo hoy y estoy muy orgulloso de ellos y de los aficionados. Ganar en este estadio y contra el Real Madrid es muy especial", expresó en declaraciones para Movistar+.

"No fue fácil. Todo el mundo creía que podíamos ganar hoy, pero el Real Madrid es un equipo fantástico. Metimos los goles en el momento exacto", aseguró.

“I will never forget this day.”



Hansi Flick shows his gratitude for FC Barcelona after winning his second LaLiga trophy with the club 🏆 pic.twitter.com/qxJ13TEKk9 — DAZN Football (@DAZNFootball) May 10, 2026

El mensaje de Flick a la afición

Hansi Flick with a heart felt speech in front of Camp Nou 🗣️🏆#laliga pic.twitter.com/AkaFLulRbt — DAZN Football (@DAZNFootball) May 10, 2026

En plena celebración, Flick lanzó un emotivo mensaje a la afición en el estadio.

"Ha sido un partido duro. Nunca olvidaré este día. Quiero dar las gracias a la plantilla, al presidente y a todo el mundo. A todos los que nos han apoyado. Lo más importante es que estoy muy orgulloso de tener un equipo tan bueno, gracias por esa voluntad de luchar en cada partido 90 minutos. Creo que toca celebrar. Visca el Barça y visca Catalunya" Hansi Flick.

🥺 Hansi Flick habló del fallecimiento de su padre durante la conferencia y agradeció a su equipo.



Mucho respeto y fuerza para él. 🙏 pic.twitter.com/DTmZ6g0b8G — ESPN.com.mx (@ESPNmx) May 10, 2026

En conferencia de prensa tras el partido y la celebración ante la afición, el entrenador recordó a su padre y compartió cómo recibió la noticia sobre el fallecimiento de su padre esta madrugada. Además, recalcó su agrado de vivir en Barcelona y ser parte de la institución blaugrana.

"Esta mañana ha llamado mi madre y me ha dicho que mi padre ha fallecido. He pensado en si esconderlo o hablar con mi equipo. Para mí es como una familia", dijo.

"Lo que han hecho es increíble, nunca olvidaré este momento. Aprecio mucho trabajar para este club y vivir en Barcelona, la gente es muy amable conmigo", finalizó.

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