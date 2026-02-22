Hansi Flick tras recuperar el liderato con el Barcelona: “Queda mucho torneo”

El FC Barcelona firmó una actuación convincente este fin de semana al imponerse con autoridad 3-0 al Levante en el Spotify Camp Nou. El conjunto blaugrana selló el triunfo con las anotaciones de Marc Bernal, Frenkie de Jong y Fermín López, en una noche redonda ante su afición.

Con este resultado, el equipo dirigido por Hansi Flick recuperó el liderato de LaLiga apenas una semana después de que el Real Madrid le arrebatara la cima. Los culés alcanzaron los 61 puntos y superan por una unidad al conjunto merengue en una cerrada lucha por el campeonato.

En conferencia de prensa, el estratega alemán valoró el triunfo frente al Levante y destacó la relevancia de recuperar la cima de la clasificación. No obstante, también llamó a la prudencia y recordó que el campeonato aún está lejos de definirse. Por delante restan 13 jornadas en LaLiga, un margen considerable en la pelea por el título.

Es importante y positivo (recuperar el liderato). Teníamos la oportunidad después del resultado de este sábado y la hemos aprovechado. Pero queda mucho. Hoy hemos dado la respuesta que necesitábamos Hansi Flick

El técnico alemán señaló que el equipo aprovechará las próximas dos semanas para recuperar energías y ajustar detalles, subrayando que serán clave tanto para el descanso como para enfocar plenamente la preparación de los próximos compromisos ante el Villarreal y el Atlético de Madrid.

El conjunto blaugrana enfrentará al Villarreal el próximo sábado 28 de febrero en el Spotify Camp Nou, en duelo correspondiente a la jornada 26 de LaLiga. Posteriormente, el martes 3 de marzo, el Barcelona volverá a jugar como local para recibir al Atlético de Madrid en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. En el encuentro de ida, el cuadro colchonero tomó una amplia ventaja tras imponerse por 4-0.

Flick habla sobre el berrinche de Lamine Yamal tras salir de cambio

Flick también fue cuestionado en conferencia de prensa por la actitud de Lamine Yamal, una de las principales figuras del FC Barcelona, tras ser sustituido al minuto 87. El técnico blaugrana restó relevancia a lo sucedido y consideró que se sobredimensionan este tipo de situaciones, señalando que cada gesto del joven talento suele recibir una atención excesiva por parte de los medios.

FC Barcelona v Levante - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages