Hansi Flick valoró el empate del FC Barcelona ante el Brujas por la Champions League

El 3-3 entre el Brujas y el FC Barcelona por la jornada 4 de la UEFA Champions League ya era un hecho. El VAR salvó a los culés de una derrota segura ya que anuló un gol a los belgas en tiempo de descuento por falta al portero Wojciech Szczęsny.

Al término, el entrenador blaugrana, Hansi Flick, dio su visión sobre el encuentro, expresando que deben mejorar en muchos aspectos, pero no renunciará a su filosofía de juego.

"No ha sido un encuentro fácil. Hemos creado ocasiones, pero ellos han defendido bien y han sido agresivos, en el aspecto positivo. No presionamos sobre el balón, hemos perdido muchos duelos, sobre todo en el centro del campo...", y es ahí en donde entiende que estuvo el principal foco de conflicto para su equipo: "En el medio del campo no hemos presionado bien, no como queríamos. No es fácil para la última línea defender así. Tenemos que trabajar en ello y analizarlo todo. Tengo que hablar con los jugadores, el domingo tenemos otro partido".

Ante una etapa de rendimientos individuales bajos, con muchos lesionados y sin tantos resultados positivos, el entrenador reconoció que "no es el mejor momento del equipo. Podemos jugar a otro nivel. Tras el parón, con Raphinha, Joan, Lewandowski, Olmo... podremos jugar a otro nivel".

Además, habló del partido de Lamine Yamal, que convirtió un gran gol en el segundo tiempo y tuvo un buen partido: "Está bien que él haya hecho un buen partido, pero somos un equipo. Estoy contento de que haya recuperado su nivel, pero no sabemos cómo estará mañana o el domingo. Lo importante es que aprenda a gestionar la situación. Está focalizado en lo que tiene que hacer, en los entrenamientos".

Entre varios aspectos, para cerrar, destacó dónde cree él que tiene que estar la principal y más rápida mejora del equipo: "Se trata de tener más intensidad cuando no tenemos el balón. Hay que estar atentos cuando nos generan con uno o dos toques. Hay que defender no sólo en la última línea sino en el centro del campo. Tenemos que mejorar en este aspecto".

