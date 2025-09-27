Harry Kane alcanza los 100 goles con el Bayern y descarta volver a la Premier League

Harry Kane vive un momento dulce en Alemania. El delantero inglés alcanzó ayer la cifra de 100 goles con el Bayern Múnich, gracias a un tanto desde el punto de penalti, y lo celebró con unas declaraciones que alejan los rumores sobre un posible regreso a la Premier League.

En los últimos días, diversos medios británicos habían especulado con la posibilidad de que el ex del Tottenham considerara un retorno a Inglaterra. Sin embargo, el propio Kane fue tajante al respecto: “No, no estoy pensando en volver a la Premier League en este momento. Estoy muy feliz aquí”, aseguró tras el encuentro.

❤️🤍🔐 Harry Kane on his future and links with return to England: “No, I’m not thinking about PL return at the moment. I'm really happy here”.



“I have two years left on my contract. I'm enjoying every moment. Bayern is the best place to win trophies, absolutely”. pic.twitter.com/6Y9D1IovTv — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 26, 2025

El capitán de Inglaterra, que llegó al Bayern en el verano de 2023, atraviesa una etapa de plenitud tanto a nivel individual como colectivo. “Tengo dos años más de contrato. Estoy disfrutando cada momento. El Bayern es el mejor lugar para ganar trofeos, absolutamente”, subrayó el atacante, dejando claro su compromiso con la entidad bávara.

La barrera de los 100 goles en apenas dos temporadas confirma la capacidad goleadora de Kane y justifica la enorme inversión que el club alemán realizó para ficharlo. Su olfato, liderazgo y regularidad han devuelto al Bayern la ilusión de conquistar de nuevo la Champions League.

Con estas cifras y declaraciones, el mensaje de Kane es claro: su presente y su futuro inmediato se escriben en Múnich, donde busca seguir ampliando un legado histórico.