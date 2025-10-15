Harry Kane confirma su próximo movimiento en medio de los rumores de un posible regreso a la Premier League

Harry Kane le ha deseado al Tottenham lo mejor en su búsqueda de más trofeos, pero parece poco probable que participe en ese viaje, a pesar de las especulaciones que vinculan a la leyenda de los Spurs con un regreso.

Tras 280 goles en 435 partidos, Kane decidió que era el momento adecuado para dejar el Tottenham en 2023 y aceptar un nuevo reto en el extranjero con el Bayern Múnich.

Recientemente se ha informado de que Kane puede solicitar una cláusula de rescisión de 65 millones de euros (75,6 millones de dólares) que se activará el próximo verano, siempre que notifique su renuncia antes de finales de enero. Esto ha generado especulaciones sobre su regreso a los Spurs, que finalmente rompieron una sequía de 17 años sin trofeos la temporada pasada, mientras que el Manchester United y el FC Barcelona también han sido vinculados como posibles destinos.

Tottenham Hotspur v Manchester United - UEFA Europa League Final 2025 | Justin Setterfield/GettyImages

El nuevo entrenador de los Spurs, Thomas Frank, dijo específicamente que Kane sería muy bienvenido de regreso a casa.

Sin embargo, el propio jugador no está convencido de que eso vaya a suceder. No parece interesado en dejar el Bayern tan pronto y, en última instancia, tiene ambiciones profesionales incumplidas que el actual campeón de la Bundesliga le ofrece muchas más posibilidades de alcanzar.

"No estoy seguro [de si volveré]", declaró Kane al Daily Mail al ser preguntado sobre los Spurs. "Estoy muy feliz aquí en Múnich. [Irme] no es algo en lo que esté pensando. Siempre será 'nosotros' [con los Spurs] porque pasé toda mi vida allí. Soy fan suyo y siempre los veré y veré cómo les va. Siempre formarán parte de mi vida, sin duda, pero por ahora, me encanta estar aquí", agregó.

Kane disfrutó viendo a su excompañero Son Heung-min levantar el trofeo de la Europa League en mayo y aún conserva otros amigos, tanto jugadores como miembros del personal, que siguen en el club: “[Ganar la Europa League] fue muy importante para todos... ojalá puedan seguir adelante y ganar más”, dijo.

Las ambiciones de Kane por trofeos con el Bayern Múnich y la selección de Inglaterra

FC Bayern München v Borussia Mönchengladbach - Bundesliga | Alexander Hassenstein/GettyImages

En cuanto a Kane, está decidido a ayudar al Bayern a aprovechar sus oportunidades de ganar múltiples trofeos esta temporada, quizás incluso un triplete de Bundesliga, DFB Pokal y UEFA Champions League. El club ya ha logrado ese nivel de éxito en dos ocasiones anteriores, en 2012/13 y 2019/20.

Después de eso, también tiene la vista puesta en el Mundial con Inglaterra este verano. Cumplirá 33 años en julio, y podría ser la última oportunidad de Kane de dejar huella en la escena internacional.



"Tenemos una gran oportunidad para todos los trofeos este año. Siempre que empiezas una temporada con el Bayern, eres favorito. No hemos tenido grandes rachas en la Copa desde que estoy aquí, así que queremos intentar corregir eso", explicó Kane. En la Champions League, aún estamos en las primeras etapas, pero al final se trata de intentar ganar la competición. Y de cara al Mundial, quieres estar en tu mejor nivel.

El Bayern es conocido en toda Europa cada año como uno de los mejores y uno de los favoritos para ganar la Champions League. Quería ponerme a prueba a ese nivel y me ha encantado tanto dentro como fuera del campo. Ahora lo siento como mi segundo hogar. Estoy disfrutando cada momento y espero que siga así.

