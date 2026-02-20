Harry Kane es la carta fuerte de Xavier Vilajoana en la puja por la presidencia del FC Barcelona

La precampaña a la presidencia del FC Barcelona sumó un primer gran impacto mediático. Xavier Vilajoana sorprendió al instalar públicamente el nombre de Harry Kane como posible fichaje estrella de su proyecto. El actual delantero del Bayern de Múnich apareció en un montaje con la camiseta azulgrana en redes sociales del precandidato, acompañado de una pregunta directa sobre su incorporación.

Más allá del golpe visual, Vilajoana defendió una idea clara: la prioridad seguirá siendo La Masia. Según explicó, el club debe garantizar recursos, estructura y oportunidades reales para los talentos formados en casa. Solo cuando no exista una solución interna, el Barça, sostiene, debe salir al mercado en busca de figuras diferenciales capaces de marcar época.

5️⃣0️⃣0️⃣ career goals for Harry Kane! 👏🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/Pdwy3sl7Xw — FC Bayern (@FCBayernEN) February 15, 2026

La Masia como base, el mercado como impulso

El mensaje forma parte de una estrategia más amplia que será presentada oficialmente en su hoja de ruta deportiva. Sin embargo, el anticipo no fue casual. En un contexto electoral donde predominan los discursos generales, Vilajoana optó por poner nombres propios sobre la mesa y posicionarse como un candidato con ambición concreta.

Xavi Vilajoana, A Day In "La Masia" of Futbol Club Barcelona | Xavi Torrent/GettyImages

El eje económico también ocupa un lugar central en su propuesta. El precandidato insiste en que para aspirar a fichajes de élite es indispensable ordenar las finanzas, poner fin al desequilibrio presupuestario y regresar a la norma del 1:1 en materia de Fair Play financiero, condición clave para operar con normalidad en el mercado. Para él, la recuperación institucional y económica es el paso previo para volver a competir al máximo nivel europeo.

En ese marco, Kane representa más que un posible refuerzo. El inglés encarna el perfil que Vilajoana considera ideal: un delantero asociativo, con capacidad para participar en la construcción del juego y, al mismo tiempo, garantizar cifras goleadoras de élite. “Una firma mía es la firma de un Barcelona ambicioso”, deslizó el dirigente, dejando claro que su candidatura busca combinar identidad formativa y poder de atracción global. La carrera electoral recién comienza, pero el debate deportivo ya está instalado.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC BARCELONA EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP