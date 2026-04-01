Se han encendido las alarmas en el Bayern Munich, luego de que su delantero inglés Harry Kane se quedara fuera de la formación ante la selección de Japón de última hora, por una molestia física y a la postre su nación cayera 0-1.

"Harry Kane descansará esta noche por precaución tras sufrir una pequeña molestia en el entrenamiento, pero permanecerá con el equipo para ser evaluado nuevamente. Jordan Henderson regresó a Brentford antes del partido de esta noche", publicó la cuenta oficial de la selección de Inglaterra en redes sociales.

Cabe mencionar que el goleador inglés tampoco vio actividad en el amistoso frente a la selección de Uruguay que finalizó en empate 1-1. Una situación complicada para el jugador que en una semana afrontará un gran partido en la ida de cuartos de final de la UEFA Champions League frente al Real Madrid.

Harry Kane is rested tonight as a precaution having picked up a minor issue in training, but remains with the squad receiving further assessment.



Jordan Henderson returned to Brentford ahead of this evening's fixture. — England (@England) March 31, 2026

Harry Kane estará en duda para el primer duelo ante el Real Madrid

Harry Kane se recuperará para tratar de llegar al duelo de Champions | EyesWideOpen/GettyImages

El goleador de la calidad de Kane sabe de la importancia del compromiso ante el conjunto merengue, en solo siete días el cuadro bávaro afrontará el primer episodio ante los 15 veces campeones de Europa y quiere llegar de la mejor manera.

Por eso ante cualquier molestia ha preferiido evitar cualquier lesión de gravedad y seguramente tampoco tendrá actividad este fin de smena cuando regrese la actividad a nivel de clubes en la Bundesliga y los vigentes monarcas visiten al Friburgo.

Hay que recordar que el Bayern Munich fue el sublíder de la fase de liga solo superado por el Arsenal y ganar siete de ocho compromisos. Además, Harry es uno de los líderes de goleo individual en la competencia europeas al registrar 10 anotaciones al igual que Anthony Gordon de Newcastle United y superado por los 13 goles del francés Kylian Mbappé.