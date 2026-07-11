La conferencia previa al partido entre Inglaterra y Noruega por los cuartos de final del Mundial dejó mucha tela para cortar. Harry Kane habló sobre el duelo contra el equipo de Erling Haaland, recordó la visita de David Beckham al entrenamiento inglés y sorprendió con una confesión ligada al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El capitán inglés confirmó que compartió una ronda de golf con Trump hace 18 meses en Florida. El encuentro se produjo luego de una invitación del mandatario, experiencia que el delantero del Bayern Múnich definió como "muy especial". "Jugué bastante bien. Hace 18 meses me invitó a jugar cuando estaba en Palm Beach. Fue bastante surrealista conocerlo y jugar al golf con él", expresó Kane.

😳🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Harry Kane confirmó que JUGÓ AL GOLF con Donald Trump:



“Fue hace unos 18 meses. Me invitó a jugar cuando estuve en Palm Beach. Fue una experiencia bastante surrealista solo conocerlo y jugar golf con él”. pic.twitter.com/HAiLdSCC8Q — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 11, 2026

El atacante de 32 años comentó que aceptó la invitación sin pensarlo y recordó aquella jornada con una sonrisa. También sorprendió al elogiar el nivel de juego del presidente estadounidense, quien días atrás había contado públicamente que ambos compartieron una ronda. "Su golf es bastante bueno, la verdad. Espero jugar tan bien como él cuando tenga su edad. Fue una experiencia única y agradezco mucho que me invitara", dijo Kane.

Las palabras del goleador llegaron luego de que Trump hablara sobre aquel encuentro. El presidente estadounidense aseguró que considera a Kane un gran futbolista y también destacó sus condiciones dentro del campo de golf.

La conferencia también dejó espacio para hablar de otro crack del fútbol inglés. David Beckham visitó al plantel durante el entrenamiento realizado en las instalaciones del Inter Miami, club del cual es copropietario. El excapitán conversó con varios jugadores en el gimnasio, acompañado de sus hijos Romeo y Cruz y les deseó éxito antes del compromiso ante los nórdicos.

England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026 | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

Kane valoró mucho ese gesto y explicó que mantiene contacto frecuente con Beckham desde hace tiempo. "Después de la mayoría de los partidos me escribe y seguimos en contacto. Todos sabemos lo que significó representar a Inglaterra, ser capitán y defender esta camiseta. Estuvo con nosotros para apoyarnos", expresó.

El delantero también agradeció que la selección pudiera utilizar las instalaciones construidas por Beckham y destacó la oportunidad que tuvieron varios integrantes del plantel de conversar con una de las grandes figuras del fútbol inglés. "Esperamos poder hacerlo sentir orgulloso", finalizó Kane.