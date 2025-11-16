Harry Kane se ilusiona con el Balón de Oro

El delantero inglés habló en las últimas horas sobre ganar el Balón de Oro, aunque, fiel a su estilo, se lo vio con los pies sobre la tierra: "Con suerte, si las cosas van bien para mí en el club y la selección, definitivamente estaré en la conversación para un trofeo como el Balón de Oro".

En lo que va de la temporada lleva 23 goles en 17 partidos con el Bayern Múnich, una cifra aplastante para un equipo que tuvo un inicio de campaña histórico. Con la selección de Inglaterra lleva 111 encuentros disputados, con 76 tantos.

Además, agregó sobre lo que hace falta para ganar el prestigioso premio: "Podría marcar 100 goles esta temporada, pero si no gano la Champions League o el Mundial, probablemente no ganaré el Balón de Oro. Es lo mismo con Haaland o cualquier otro jugador. Hay que ganar esos grandes trofeos. Parece que somos uno de los favoritos para la Champions League. Lo mismo ocurre con Inglaterra. Creo que llegaremos al torneo como uno de los favoritos".





FBL-WC-2026-ENG-SRB-QUALIFIER | BEN STANSALL/GettyImages

"Sé que se habló mucho sobre mi estado físico antes del último torneo, especialmente. Y si lo comparo con cómo me siento ahora, diría que definitivamente estoy más en forma y más ágil. Tal vez eso fue a raíz de un par de pequeñas lesiones que sufrí hacia el final de la temporada", puntualizó sobre su físico.

Por último, cerró: "No creo que sea cuestión de fatiga. Creo que es más intentar no sufrir golpes, especialmente ahora que estoy en la Bundesliga y no tengo ese desgaste de la Premier League durante el invierno. Me siento tan bien como nunca. Dedico mucho tiempo y esfuerzo para estar lo más en forma posible durante todo el año, porque la temporada prácticamente dura todo el año ahora. Solo se trata de llegar al pico en el momento adecuado y espero que podamos conseguirlo en el verano".