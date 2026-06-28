Harry Kane superó una histórica marca de Cristiano Ronaldo

Harry Kane sigue haciendo méritos para ganar el Balón de Oro, aunque todavía habrá que ver hasta donde llega su selección de Inglaterra en el Mundial 2026, algo que suele ser determinante a la hora de votar por el ganador.

En la fase de grupos de la Copa del Mundo le metió dos goles a Croacia y uno a Panamá, agrandando así su cuenta goleadora en la temporada 2025/26 y posicionándose como uno de las figuras del Mundial con la Inglaterra de Thomas Tuchel, que superó el grupo L como primera y se medirá ante el Congo en los 16avos de final.

Con estos tres tantos, Kane llegó a 70 goles en la temporada y rompió la marca de Cristiano Ronaldo, con 69, en la temporada 2011/12. El líder de esta estadística sigue siendo, como no podía ser de otra manera, Leo Messi con 82 goles en la 2011/12.

TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH67-PAN-ENG | ANGELA WEISS/GettyImages

Esta temporada fue soñada para el delantero británico, que ganó la Bundesliga y la DFB Pokal con el Bayern Múnich. Además, alcanzó las semifinales de la UEFA Champions League, donde cayeron contra el PSG en una serie inolvidable.

Kane tuvo números de otro planeta: en la liga alemana anotó 36 goles en 31 partidos, mientras que en la DFB Pokal metió 10 en seis encuentros. En la UCL 14 en 13 y en la Supercopa Alemana uno en el único cotejo disputado. En todas las competencias tuvo más goles que partidos jugados.

Ahora se ilusiona con guiar a Inglaterra a ganar su segundo Mundial, sin éxitos desde 1966. En 16avos de final enfrentarán a la República del Congo, que clasificó como una de las mejores ocho terceras. En octavos podrían protagonizar un cruce interesante con el ganador de Ecuador vs México, mientras que en cuartos podría aparecer Brasil. Argentina recién en semis, mientras que en una eventual final esperarían Alemania, España, Francia o Países Bajos.