Harry Kane ya piensa en el retiro: no descarta jugar en la MLS y después probar en la NFL, como pateador
Hablar de Harry Kane es hablar de uno de los mejores centros delanteros, no solo de la selección de Inglaterra, sino en la historia del fútbol mundial. Su extraordinaria capacidad para desmarcarse dentro del área y definir, lo han convertido en un elemento de gran peligro para sus rivales, dejando huella en cada uno de los clubes en donde ha estado.
Actualmente, el seleccionado inglés juega para el Bayern Múnich, de la Bundesliga, en Alemania, y aunque aún le queda mucho camino por recorrer, este miércoles habló frente a las cámaras y reveló sus planes a futuro. ¿En dónde piensa retirarse? ¿Cómo será su vida después del fútbol?
Tal como lo publicó The New York Times, en su sección: The Athletic FC, Harry Kane no vería con malos ojos jugar sus últimas temporadas en algún club de la MLS, para luego probar suerte en otro deporte, como lo es el fútbol americano, en donde se ve desempeñándose como pateador oficial de algún equipo en la NFL.
Todo depende de lo que ocurra en mi carrera durante los próximos cinco o seis años, de la motivación y de lo que quiera hacer. La NFL es una opción mucho más realista que el golf, digámoslo así.Harry Kane.
¿Cuántos años tiene Harry Kane?
La exitosa trayectoria de Harry Kane como futbolista profesional, no es obra de la casualidad. Nadie logra lo que él sin la disciplina que el delantero inglés ha llevado como hábito a lo largo de todos estos años.
Por lo tanto, no debe sorprender a nadie que él piense desde ya en su retiro, sin importar que ahora tenga 33 años y le sobre talento, no solo para seguir jugando, sino para mantenerse como un referente en las principales ligas del fútbol mundial.
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Jaime Garza es redactor y editor de contenido en SI Fútbol. Cuenta con más de 10 años de experiencia llevando la pasión por el fútbol a las letras. Oriundo de Monterrey, Nuevo León, comenzó escribiendo para blogs independientes, sobre equipos locales, principalmente. Actualmente cubre importantes partidos de la Liga MX, la MLS, LaLiga, la Premier League, fútbol internacional y notas de carácter informativo. Además, es autor de más de 15 libros, entre las que destacan obras de corte futbolero y novelas de tinte dramático. “La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda”.