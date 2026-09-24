Harry Kane ya piensa en el retiro: no descarta jugar en la MLS y después probar en la NFL, como pateador

Hablar de Harry Kane es hablar de uno de los mejores centros delanteros, no solo de la selección de Inglaterra, sino en la historia del fútbol mundial. Su extraordinaria capacidad para desmarcarse dentro del área y definir, lo han convertido en un elemento de gran peligro para sus rivales, dejando huella en cada uno de los clubes en donde ha estado.

Actualmente, el seleccionado inglés juega para el Bayern Múnich, de la Bundesliga, en Alemania, y aunque aún le queda mucho camino por recorrer, este miércoles habló frente a las cámaras y reveló sus planes a futuro. ¿En dónde piensa retirarse? ¿Cómo será su vida después del fútbol?

Tal como lo publicó The New York Times, en su sección: The Athletic FC, Harry Kane no vería con malos ojos jugar sus últimas temporadas en algún club de la MLS, para luego probar suerte en otro deporte, como lo es el fútbol americano, en donde se ve desempeñándose como pateador oficial de algún equipo en la NFL.

From @TheAthleticFC: England captain Harry Kane has raised the possibility that he could combine becoming a specialist NFL kicker with finishing his football career in Major League Soccer, playing the two sports simultaneously. https://t.co/LPjSmdpv7X — The New York Times (@nytimes) September 23, 2026

Todo depende de lo que ocurra en mi carrera durante los próximos cinco o seis años, de la motivación y de lo que quiera hacer. La NFL es una opción mucho más realista que el golf, digámoslo así. Harry Kane.

¿Cuántos años tiene Harry Kane?

England Men Training Session | Harriet Massey/GettyImages

La exitosa trayectoria de Harry Kane como futbolista profesional, no es obra de la casualidad. Nadie logra lo que él sin la disciplina que el delantero inglés ha llevado como hábito a lo largo de todos estos años.

Por lo tanto, no debe sorprender a nadie que él piense desde ya en su retiro, sin importar que ahora tenga 33 años y le sobre talento, no solo para seguir jugando, sino para mantenerse como un referente en las principales ligas del fútbol mundial.

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