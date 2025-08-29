¿Hay futuro de vuelta en Cruz Azul para Uriel Antuna?

Un par de mercados atrás, se ha concretado la salida de Uriel Antuna de Cruz Azul. El jugador consideró que su ciclo dentro de los de la capital del país había cerrado. Siendo el caso, fueron los Tigres de la UANL quienes a cambio de la cifra de 7 millones de dólares cerraron su fichaje.

Esta firma ha sido una de las peores en la historia reciente de los de la UANL. Entre lesiones y una marcada baja de nivel, Uriel ha aportado poco y nada a los Tigres. Siendo el caso, el club del norte del país le quiere dar salida al extremo antes de que el mercado de la Liga MX cierre este verano.

Uriel ha sido ofrecido por parte de la directiva de Tigres a la gente de Cruz Azul. El cuadro regio le pone en la mesa celeste en calidad de cedido por lo que resta del 2025. No imponen además ni opción de compra, ni compensación por el préstamo. Incluso, están abiertos a costear parte del sueldo.

Mazatlan FC v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Sergio Mejia/GettyImages

Uriel por su parte, da luz verde al movimiento. El jugador se sabe borrado de los planes de Guido Pizarro. Considera que un retorno a Cruz Azul, el club donde mejor rendimiento tuvo dentro y fuera del campo puede ser una luz en un camino completamente nublado para él.

Por ahora, la directiva celeste no ha presentado una respuesta final. La realidad es que las últimas semanas de Uriel en Cruz Azul fueron duras y su salida no fue de la mejor forma.

