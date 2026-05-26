¿Hay futuro dentro de la Liga MX para Merentiel?

El mercado de verano dentro de la Liga MX será movido. Más de un club en el país buscará dentro del mismo con la intención de firmar jugadores de peso con el fin de saldar deudas pendientes dentro del fútbol local. Se entiende que de nueva cuenta los equipos con más cartera llevarán el protagonismo de las transferencias.

Uno de los nombres en la mira de más de un club de la Liga MX desde muchos meses atrás es el de Miguel Merentiel. El delantero charrúa lleva tiempo siendo sondeado por los equipos más poderosos de México y se espera que este verano alguno de los mismos mueva ficha de forma seria por su firma.

LA LIGA MX SUEÑA CON ÉL 🇲🇽



Miguel Merentiel vuelve a sonar para la Liga MX de cara al Apertura 2026 y en Boca Juniors ya analizan una posible salida del delantero uruguayo durante este mercado de verano.



💰 De acuerdo con el diario Olé de Argentina, clubes mexicanos siguen… pic.twitter.com/r1RGXFssJi — Futbol Total (@futboltotal) May 26, 2026

Desde Argentina reportan que Boca Juniors ya se plantea un futuro sin su goleador dentro de la plantilla. El cuadro 'Xeneize' sabe que si el mercado de México toca a la puerta de Miguel en los siguientes días, será casi imposible para ellos retenerle.

Si bien es cierto que Boca mantiene a Merentiel como uno de los mejor pagados de toda su plantilla, las cifras que le pueden ofrecer en México a Miguel son superiores. Los sueldos que la Liga MX puede alcanzar, hoy mismo son exponenciales en comparación con los límites del fútbol argentino.

¿Qué clubes de la Liga MX podrían aspirar a Merentiel?

Boca Juniors v Cruzeiro - Copa CONMEBOL Libertadores | NurPhoto/GettyImages

Los clubes que podrían imaginarse un futuro con goleador son: América, Cruz Azul, Monterrey y Tigres. Se entiende que todos ellos están a la caza de un centro delantero de poder para el verano y cuentan con los recursos para aspirar a uno del nivel de Miguel.

Toluca es otro equipo que financieramente podría costear al charrúa, sin embargo, el ex bicampeón de la Liga MX hoy mismo no está en esa carrera pues tienen dentro de su plantilla a Paulinho.

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