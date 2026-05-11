¿Hay futuro en el América para Rodolfo Cota?

Este fin de semana el América quedó fuera de la Liga MX firmando el doble fracaso en el semestre. No fueron capaces de al menos llegar a la final de la CONCACAF, torneo que el mismo André Jardine calificó como la prioridad. De igual forma, fueron poco relevantes en la competición local al grado de irse en los cuartos de final.

Siendo el caso, dentro del cuadro del nido de Coapa es esperan una lluvia de cambios en todos los niveles del club. Desde la plantilla, pasado por el cuerpo técnico y llegando a la dirigencia. Uno de los nombres que camina en la cuerda floja con maleta en mano es el de Rodolfo Cota.

Es muy probable que se haya visto el último partido de Rodolfo Cota con el Club América.



Termina contrato y al momento no se ha negociado alguna renovación al respecto.



Con la lesión de Malagón (al menos 4 meses más) América se quedaría sin Portero, salvo Fernando Tapia,… pic.twitter.com/t9XszOhTRs — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) May 11, 2026

La cesión de Cota desde el León llega a su fin una vez que cerró el torneo en curso. En algún punto, dentro del club de la capital del país estimaron su compra para el verano. Hoy mismo parece que dicho escenario ha quedado descartado por razones que giran cien por ciento alrededor de lo deportivo.

Rodolfo fue uno de los grandes señalados de la llave ante los Pumas de la UNAM. El veterano recibió seis goles y se considera que en más de uno tuvo influencia directa. Siendo el caso, en América ya no ven al ex Chivas como un portero de rendimiento seguro en noches clave.

Pumas UNAM v America - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

En Coapa deberán tomar decisiones fijas con respecto de la portería. Luis Ángel Malagón estará fuera de menos hasta octubre por una lesión grave. Siendo así, en el nido deben valorar el fichaje de un meta adicional sobre todo ahora que se apunta a la salida de Cota.

Otra opción es darle la oportunidad a Fernando Tapia. El mexicano regresó en el invierno y no ha tenido un sólo minuto en duelos oficiales. No se descarta que en el corto plazo pueda partir como titular.