¿Hay futuro para Breel Embolo dentro de Cruz Azul?

Este verano, el cuadro de Cruz Azul ha hecho todo lo posible por cerrar el fichaje de Luka Jovic. Al final, diferentes factores desde ambas partes, frenaron la llegada del atacante serbio a la Liga MX.

Siendo el caso, la postura de la directiva fue la de no moverse por nadie más y regresar al primer equipo a Gabriel Fernández. Sin embargo, en las más recientes horas, un nombre de peso dentro del mercado ha sido puesto sobre la mesa del cuadro de la capital del país como posible fichaje.

El hombre en cuestión es Breel Emboló. El suizo tiene el deseo de salir del Mónaco y llegar a México le parece un destino tentador. Siendo el caso, el agente del jugador le ha ofrecido al club celeste la posibilidad de negociar la llegada del atacante dos veces mundialista.

United States v Switzerland - International Friendly | Robin Alam/ISI Photos/GettyImages

Sin embargo y más allá de los rumores, este fichaje es una palabra, imposible. Al menos este verano. La directiva celeste tiene bien en claro que el resto del torneo se la jugarán con el 'Toro' como el competidor directo de Ángel Sepúlveda, es una decisión final y que no será replanteada.

Además de Cruz Azul, Emboló fue vinculado en su momento con los Rayados de Monterrey. A diferencia de los de la capital del país, los regios sí tienen tanto el capital como la plaza de extranjero para al menos valorar el fichaje del suizo, algo que no se puede descartar luego de fallar con la llegada de Borja Mayoral.

