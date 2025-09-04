¿Hay futuro para Casemiro en la liga de Arabia Saudí?

Uno de los pocos mercados que se mantienen abiertos en el planeta es el de la Saudí Pro League. Siendo el caso y con capital de sobra, los jeques tienen alrededor de 10 días más para buscar fichajes millonarios con el fin de reforzar sus plantillas y seguir haciendo fuerte la liga.

Dentro del Manchester United hay varios nombres que generan interés. Uno de ellos es el de Casemiro. El jugador lleva varios mercados siendo puesto en la mira del Al-Nassr contando con el aval de Cristiano Ronaldo. Sin embargo, la puerta al cambio al menos este verano está cerrada al cien por ciento.

🚨 Casemiro chose to stay at Manchester United rather than move to Al-Nassr to help his chances of playing at the 2026 World Cup.



La directiva del Al-Nassr le ha informado a Casemiro que están abiertos a buscar su fichaje sobre el cierre de mercado de verano. El club cuenta con el capital que se requiera para pagar al United por su traspaso y para ofrecerle al jugador uno de los mejores sueldos de toda la Saudí Pro League.

Sin embargo, ha sido el mismo Casemiro quien se ha negado al movimiento. El jugador tiene la meta de llegar a la Copa del Mundo de 2026 con Brasil. Siendo el caso, considera que tienen muchas más opciones de cumplir su meta si mantiene dentro de la Premier League que migrando a la Saudí Pro League.

De la misma forma, el manejo del jugador ha informado a la gente del Al-Nassr, que en caso de que el interés se mantenga, Casemiro escuchará su oferta con plena atención en verano de 2026.

