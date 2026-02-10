¿Hay futuro para Hirving Lozano dentro del San Diego FC?

El futuro de Hirving Lozano sigue completamente congelado y, pese al paso de los meses, nada ha cambiado en San Diego. El club de la MLS mantiene su postura y no cuenta con el futbolista mexicano, situación que vuelve a quedar confirmada públicamente por su entrenador, Mikey Varas, quien fue directo al abordar el tema.

El técnico dejó claro que la relación deportiva entre el club y el jugador está rota desde hace tiempo y que no existe margen para una reconciliación. Varas fue contundente al señalar que “no está en nuestros planes, no va a jugar para nosotros”, dejando sin espacio a interpretaciones o lecturas optimistas sobre un eventual regreso al once.

Mikey Varas, el técnico de San Diego FC habló sobre Hirving Lozano y confesó que le gustaría verlo en el Mundial.



“Es un hecho que quiero lo mejor para él”



📹 @AixaSalinas1 pic.twitter.com/PHaZ01IqdO — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) February 9, 2026

En conferencia de prensa, el estratega explicó que la decisión no responde a un tema de calidad futbolística, sino a una falta de encaje entre ambas partes. “Nosotros queremos que Hirving juegue un Mundial, es una cuestión de que nosotros no encajamos juntos, el club y él”, afirmó Varas, marcando distancia definitiva entre el proyecto y el atacante.

Todo se rompió en octubre del año pasado, cuando Lozano protagonizó un episodio que fracturó la relación con el cuerpo técnico. El mexicano reclamó de manera airada ser sustituido durante un partido, gesto que no cayó bien internamente y que fue considerado una falta de respeto a las decisiones del banquillo y a la dinámica del grupo.

Desde ese momento, la postura del club cambió por completo. Aunque no hubo sanción pública inmediata, el mensaje fue claro puertas adentro: la confianza se perdió. Hoy, esa factura es cobrada sin rodeos, con un entrenador que respalda a su institución y que prioriza la estabilidad del vestidor por encima de cualquier nombre.

San Diego FC v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup Western Conference Final | Kevork Djansezian/GettyImages

Varas insistió en que la intención del club no es perjudicar al jugador, sino que encuentre un escenario acorde a sus objetivos deportivos. “Hay interés afuera y ojalá que él pueda jugar un Mundial para su país”, señaló, dejando entrever que la salida es la única vía posible para reactivar su carrera competitiva.

Sin embargo, el principal obstáculo sigue siendo económico. Lozano se ha negado a salir debido al salario que percibe actualmente, superior a los 7.5 millones de dólares anuales, una cifra que ningún otro club estaría dispuesto a igualar. Esa realidad mantiene al futbolista atrapado en un limbo contractual.

Así, el panorama para Hirving Lozano permanece estancado. San Diego no lo considera, el cuerpo técnico no dará marcha atrás y el propio jugador no acepta condiciones inferiores en lo económico. Mientras no haya un punto de encuentro, su situación seguirá siendo una de las más incómodas y complejas del mercado internacional.