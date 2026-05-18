¿Hay futuro para Huiqui como técnico de Cruz Azul?

Joel Huiqui está cada vez más cerca de seguir al frente de Cruz Azul luego del notable cierre de torneo que ha protagonizado como entrenador interino. El exdefensor mexicano tomó el mando del equipo en la jornada 17 luego del despido de Nicolás Larcamón y, desde entonces, logró cambiar el ánimo competitivo de la plantilla.

La directiva del cuadro de la capital del país apostó por Huiqui como una solución inmediata para cerrar el torneo, aunque los resultados terminaron superando cualquier expectativa inicial. Bajo su gestión, Cruz Azul recuperó solidez defensiva, elevó su intensidad y encontró una estabilidad emocional dentro y fuera del campo.

🚨🚂 Joel Huiqui ha cumplido con el objetivo mínimo de la Directiva para negociar su renovación: ALCANZAR LA FINAL.



Se acerca la MUY PROBABLE RENOVACIÓN de Huiqui para permanecer al frente de "La Máquina" el próximo año.



BIEN MERECIDO.



📸 [celyarafoto] pic.twitter.com/bWhGXdBMU1 — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) May 17, 2026

A nivel interno existía una condición muy clara respecto al futuro del entrenador mexicano. La dirigencia le comunicó que, en caso de conseguir el boleto a la final de la Liga MX, tendría serias posibilidades de mantenerse como director técnico durante el siguiente semestre, situación que en este momento luce altamente probable en La Noria.

La liguilla realizada por Cruz Azul bajo las órdenes de Huiqui ha sido una de las más destacadas del torneo. El equipo mostró personalidad en momentos más que complejos, respondió bajo presión y consiguió instalarse en la serie definitiva por el título. Ese rendimiento ha fortalecido el respaldo interno hacia un proyecto que parecía temporal.

Atlas v Cruz Azul - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

A pesar del crecimiento de la expectativa alrededor de su continuidad, en Cruz Azul mantienen total calma respecto al anuncio oficial. La directiva no desea distraer al plantel y al mismo Huiqui, ni modificar el enfoque competitivo antes de los juegos más duros del semestre. Todas las energías del club están concentradas en la final frente a los Pumas de la UNAM.

La serie por el título se disputará esta semana y representa una oportunidad enorme tanto para el equipo como para el propio Joel. En caso de coronar el trabajo realizado durante estas semanas, el entrenador fortalecería todavía más sus argumentos para permanecer en el banquillo celeste de menos un torneo más.