¿Hay futuro para Javier Hernández con el Atlante?

El regreso del Atlante a la Liga MX ha generado una enorme expectativa con respecto de lo que será el club. Hay quienes entienden que si el equipo se refuerza bien dentro del mercado de verano, pueden ser un perfil de equipo competitivo y que le de un aire fresco a la competición.

El primer movimiento de peso ya fue firmado: Miguel Herrera como técnico del plantel. Ahora, el club de la capital del país encarará el mercado con el fin de firmar gente con rodaje en primera división. Uno de los nombres rumorados con más fuerza en días recientes fue el de Javier Hernández, ruido que fue apagado por el mismo delantero.

#VIDEO | ⚽ ¿‘Chicharito’ al Atlante? Esto dijo el jugador sobre los recientes rumores sobre su carrera 😱



📎 Ojito con sus palabras: https://t.co/oR757tFjgi pic.twitter.com/MjKVLZJQDq — La Afición (@laaficion) May 5, 2026

Todo eso es falso y no tengo idea de por qué surgió el rumor. No ha habido acercamientos, yo no sé nada y no sé por qué se hizo tanto ruido con eso. Javier Hernández

Miguel Herrera confirmó las declaraciones de Hernández y afirmó que en este momento no hay nada entre el veterano y el Atlante. El club busca otro perfil de jugadores.

Cruz Azul v Chivas - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

La verdad es que no, engañaría a la gente si dijera que fuera una posibilidad, sinceramente no está ni en la mesa (...) No está en este momento. Es un jugador siempre profesional, talentosísimo, pero en este momento buscamos otras cosas. Miguel Herrera

Javier por su parte afirmó que si bien la vía del Atlante está descartada para él, esto no significa que su carrera como profesional haya terminado ni mucho menos. Adicional, 'Chicharito' compartió que en un par de meses se podrá hacer oficial el club con el cual continuará su etapa dentro del terreno de juego.

¿En que equipo vas a jugar? No les puedo decir todavía; pero, yo creo que como en junio, no, julio más o menos sabrán. Javier Hernández