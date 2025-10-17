¿Hay opciones para el regreso de Jesús Orozco a Chivas?

El rendimiento de Cruz Azul dentro del presente torneo de la Liga MX ha sido irregular. El inicio para los de la capital del país no fue el mejor. Sin embargo, con el paso de las jornadas supieron corregir el rumbo hasta alcanzar el liderato. En los más recientes encuentros, de nueva cuenta han caído en un bache que les ha costado la cima.

Nicolás Larcamón sigue buscando el mejor once para conseguir la solidez deseada. Uno de los hombres que no está del todo conforme con su rol en el equipo es Jesús Orozco. El central perdió el puesto estelar luego de un error costoso para su equipo y desde ese momento no ha pasado de la suplencia, motivo para que el 'Chiquete' piense en la salida.

El último reporte afirma que el zaguero celeste no descarta salir del cuadro de la capital del país en el mercado de invierno. A partir de enero quedarán menos de seis meses por delante para la copa del mundo. Si el rol de Jesús sigue siendo el de suplente, será muy posible que no se cuele a la lista final de Javier Aguirre.

Uno de los posibles destinos para el mexicano sería un retorno a Chivas. A pesar que su salida del rebaño en el invierno fue dura, Orozco estaría dispuesto a regresar a Guadalajara. Por su parte, el equipo rojiblanco no ve con malos ojos el movimiento, aunque, ponen sus limitantes.

El rebaño no está abierto a buscar la compra de la carta del central en el mercado de invierno. Chivas limita su interés a una cesión por un mínimo de seis meses con el fin de que el mexicano pueda tener ritmo. En caso de que su trabajo sea el correcto, entonces los de Verde Valle valorarían la recompra. Cruz Azul ahora mismo no establece posturas.

