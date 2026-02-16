¿Hay problemas internos en el vestidor de Rayados de Monterrey?

El ambiente en Monterrey comienza a llenarse de versiones encontradas. En las últimas horas, distintos reportes apuntan a tensiones internas dentro del plantel albiazul, con dos nombres en el foco: el técnico Domenec Torrent y el extremo argentino Lucas Ocampos.

La información señala que el estratega no estaría satisfecho con la labor del futbolista en el día a día. Más allá del rendimiento en los partidos, lo que habría generado incomodidad es la percepción de una supuesta apatía en entrenamientos y dinámicas internas del grupo.

Desde el entorno del club se menciona que Torrent espera un mayor compromiso competitivo. Monterrey es una institución que exige intensidad constante y el cuerpo técnico valora especialmente la actitud en la preparación semanal, un rubro donde, según versiones, Ocampos no estaría cumpliendo del todo.

Los números recientes alimentan la narrativa. El argentino ha sido suplente en cuatro de los cinco partidos de liga que ha disputado en el presente torneo. Además, en la jornada uno no estuvo a disposición, lo que marcó un inicio irregular en su participación con el equipo.

La suplencia reiterada no necesariamente confirma un conflicto, pero sí evidencia que el entrenador ha optado por otras alternativas en momentos clave. En un plantel profundo y competitivo como el de Rayados, cada decisión técnica suele interpretarse bajo la lupa mediática.

Torrent, con una trayectoria marcada por disciplina táctica y rigor en la intensidad, prioriza futbolistas que se alineen con su idea colectiva. En ese contexto, cualquier señal de desconexión puede pesar más que el talento individual, especialmente en un equipo que aspira a pelear el título.

Por ahora, no existe una postura oficial que confirme diferencias abiertas entre ambas partes. Sin embargo, el ruido alrededor del club refleja que la relación atraviesa un momento delicado. Cuando los resultados no acompañan con contundencia, las tensiones suelen amplificarse.

Ocampos, con contrato vigente y experiencia internacional, aún tiene margen para revertir la situación. Monterrey necesita su mejor versión y el técnico requiere un plantel comprometido en cada sesión. El desenlace dependerá de ajustes internos, diálogo y rendimiento en el campo.

