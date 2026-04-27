“Hay que creer en el proyecto. La Liguilla no está muertinha”: Joel Huiqui, tras cortar la mala racha de Cruz Azul

Tuvieron que pasar nueve partidos y que se fuera el técnico argentino Nicolás Larcamón para que Cruz Azul volviera a la senda de la victoria, pues este domingo en la última jornada del Clausura 2026, despertó para golear 4-1 al eliminado Necaxa en el Estadio Banorte Azteca, de la mano de los argentinos José Paradela y Agustín Palavecino (que aplicaron la ‘Ley del ex’) y hasta perdón pidieron, además de los tantos de Luka Romero y Andrés Montaño, con Ricardo Monreal descontando desde la vía del penal tras una falta del uruguayo Gabriel Fernández sobre el colombiano Kevin Rosero.

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La Máquina se quedó con el premio al equipo con más puntos en la temporada por segunda vez consecutiva



Sumaron 68 unidades entre el torneo Apertura 2025 y Clausura 2026, producto de 19 victorias, 11 empates y solo cuatro derrotas,… pic.twitter.com/DLmRwuY5pn — MedioTiempo (@mediotiempo) April 27, 2026

De este modo, el técnico interino Joel Huiqui inició con el pie derecho para enfrentar la Liguilla. La Máquina movió las llaves debido a su triunfo porque ascendió al tercer puesto desplazando al Pachuca, así que los cementeros tendrán como rival al Atlas del argentino Diego Cocca, mientras los Tuzos se verán las caras contra el bicampeón Toluca. El resto de los cuartos de final son Chivas frente a los Tigres y el Clásico Capitalino, Pumas ante América.



Ya en conferencia de prensa, Huiqui argumentó que el y su cuerpo técnico únicamente brindaron información sobre el rival, dieron mínimos detalles tácticos y que el resto fue hallazgo de sus dirigidos, quienes se sintieron satisfechos y contentos por haber regresado a la victoria, aparte admitió que es todo un sueño poder dirigir al club de sus amores.



“Eran muchos días sin ganar, en el vestidor platiqué y les pregunté qué se sentía ganar y obviamente fue muy importante el triunfo. Hoy el equipo es una punta de lanza, hoy me toca dar la cara, pero los jugadores son los importantes, se rompen el alma. Yo estoy agradecido con Cruz Azul por la oportunidad y seguiré mejorando para ser mejor técnico. Yo aquí en el club llevo toda la vida, desde los 15 años. Fue un sueño vivirlo y dirigir al club de mis amores, fue increíble. Es increíble, ayer que puse la cabeza en la almohada es algo muy bonito”, declaró.

“FUE UN SUEÑO”



Joel Huiqui sobre su debut como DT del primer equipo de Cruz Azul en el Estadio Banorte



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“No fue algo complicado, solamente lo que intentamos hacer fue un trabajo muy simple. Poca información en el análisis del rival, pero todo el trabajo que se hizo fue poco, quiero resaltar el esfuerzo de los muchachos dentro del campo. Prácticamente nuestra intervención dentro del plan de juego fue dar la información precisa para poder enfrentar un partido importante. Fue muy básico. “El miércoles hablamos con el Ingeniero Velázquez y la encomienda era siempre ser un equipo y estar unidos, el mensaje fue claro, el trabajo en equipo sacará resultados y hoy fue el ejemplo", añadió.



Por último, el exdefensa central le pidió a la afición creer en el equipo, soltando una frase memorable haciendo referencia a sus días de jugador cuando creó la famosa ‘Muertinha’ mientras vestía los colores celestes.



“Hay que creer en el proyecto, está armado por y para la gente institucional. La Liguilla no está muertinha”, así concluyó el oriundo de Los Mochis, Sinaloa.

¡UNA VICTORIA Y A LIGUILLA! 😅⚽🔥



Así fue el cómico mensaje de aliento que mandó Joel Huiqui a la afición celeste al final de su conferencia de prensa#AquiPasa pic.twitter.com/Fi0pirS9zB — Claro Sports (@ClaroSports) April 27, 2026

Cruz Azul saldrá de visita al Estadio Jalisco buscando sacar una buena ventaja sobre los Rojinegros para intentar cerrar de forma positiva en el Estadio Banorte Azteca.