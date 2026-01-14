''He sufrido eliminaciones peores'', declara Arbeloa tras la caída del Real Madrid en la Copa del Rey

“Yo soy el responsable de esto”. Así, sin rodeos ni escudos, Álvaro Arbeloa asumió el golpe tras la eliminación del Real Madrid en los octavos de final de la Copa del Rey, luego de caer 3-2 frente al Albacete. Fue su primera gran noche como técnico interino del primer equipo y también su primer impacto frontal con una realidad que en el club blanco no admite anestesia: perder siempre duele, pero perder así duele el doble.

Arbeloa no buscó refugio en el contexto ni en la herencia recibida. Al contrario, decidió ponerse al frente del incendio. “He sufrido eliminaciones peores que esta. El fracaso forma parte del camino al éxito”, declaró, en un intento por bajar la temperatura emocional de un momento cargado de frustración. El mensaje fue claro: el tropiezo no se niega, se asimila.

La derrota llegó en una semana ya marcada por la turbulencia. A mitad de semana, el Real Madrid despidió a Xabi Alonso tras perder la final de la Supercopa de España frente al Barcelona, y la Copa del Rey aparecía como una oportunidad para estabilizar el barco. Lejos de eso, el partido ante el Albacete expuso carencias futbolísticas y anímicas que terminaron por sentenciar la eliminación.

Albacete Balompié v Real Madrid - Copa del Rey | Diego Souto/GettyImages

Uno de los puntos más cuestionados fue la convocatoria, pero Arbeloa fue firme. “No me arrepiento de la convocatoria. Volvería a hacerla igual”, sentenció, dejando claro que no piensa gobernar desde la duda. Tampoco se mostró preocupado por explicaciones hacia arriba. “Al presidente no hay que explicarle nada. Sabe mucho más que yo de esto”, añadió, con una mezcla de respeto institucional y realismo.

Lejos de vender optimismo vacío, Arbeloa habló de trabajo. “Perder en el Real Madrid nunca es un alivio… ¿consecuencias positivas? El tiempo que tendremos para trabajar”. Ahí puso el acento, especialmente en lo físico, donde reconoció “muchísimo campo de mejora”.

Mientras Dani Carvajal asumía la responsabilidad desde el vestidor, Arbeloa lo hacía desde el banquillo. El mensaje fue coherente: nadie se esconde. El reto ahora no es discursivo, sino práctico. En el Real Madrid, las palabras pesan, pero los resultados mandan.

