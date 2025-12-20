Heidenheim vs Bayern Múnich: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El cierre del año en la Bundesliga ofrece un cruce que, en el papel, marca realidades opuestas. En el Voith-Arena se enfrentarán el Heidenheim y el Bayer Múnich, dos equipos con objetivos muy distintos, en un duelo que puede influir tanto en la lucha por el liderato como en la pelea por la permanencia. El contexto, la tabla y el momento actual colocan el foco de atención en un partido cargado de expectativas.

Para el Bayern Múnich, la visita representa una oportunidad de reafirmar su condición dominante antes del parón; para el Heidenheim , una prueba de resistencia ante uno de los rivales más exigentes del torneo. El escenario está listo para noventa minutos que pueden dejar lecturas importantes.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Heidenheim vs Bayern Múnich?

Ciudad: Heidenheim an der Brenz, Alemania

Fecha: domingo 21 de diciembre

Horario: 11:30 horas (Estados Unidos), 10:30 horas (México), 17:30 horas (España)

Estadio: Voith-Arena

¿Cómo se podrá ver el Heidenheim vs Bayern Múnich en TV y streaming online?

País Streaming TV EEUU Sin transmisión ESPN Select, fuboTV, ESPN APP México Sky Sports México Sky+ España DAZN DAZN España

Últimos cinco partidos del Bayern Múnich

Rival Resultado Competición Mainz 05 2-2 Bundesliga Sporting Lisboa 3-1 V Champions League Stuttgart 5-0 V Bundesliga DFB Pokal 3-2 V DFB Pokal St. Pauli 3-1 V Bundesliga

Últimos cinco partidos del Heidenheim

Rival Resultado Competición St. Pauli 2-1 D Bundesliga Friburgo 2-1 V Bundesliga FC Union Berlín 1-2 V Bundesliga Borussia Mönchengladbach 0-3 D Bundesliga Leverkusen 6-0 D Bundesliga

Últimas noticias del Bayern Múnich

FC Bayern München v 1. FSV Mainz 05 - Bundesliga | Stefan Matzke - sampics/GettyImages

El Bayern Múnich empató 2-2 ante el Mainz en su último partido como local de 2025, en un resultado que dejó sensaciones negativas pese a mantener el liderato. El equipo bávaro dominó ampliamente el encuentro y generó múltiples ocasiones, pero solo pudo rescatar un punto gracias a un penalti convertido por Harry Kane en los minutos finales. Aun así, la derrota del RB Leipzig permitió al Bayern conservar una ventaja de nueve puntos en la cima de la Bundesliga.

El conjunto de Múnich se adelantó tras controlar el juego, pero su falta de contundencia permitió que el Mainz igualara antes del descanso y posteriormente se pusiera en ventaja. El Bayern reaccionó con insistencia, volcándose al ataque hasta encontrar el empate final. El punto suma en la tabla, pero el rendimiento dejó dudas de cara al parón.

Para este último partido del año 2025, Kompany tendrá las bajas de Jamal Musiala, Manuel Neuer y Sacha Boey por lesión. Tampoco podrá contar con Konrad Laimer, quien cumplirá partido de sanción por acumulación de tarjetas, ni con Nicolas Jackson, que se encuentra concentrado con su selección para disputar la Copa África.

"El FC Bayern tendrá que prescindir por el momento de su capitán Manuel Neuer. El portero sufrió una rotura muscular en la parte posterior del muslo derecho durante el partido de la Bundesliga disputado el domingo en casa contra el 1. FSV Mainz 05. Así lo han determinado las pruebas realizadas por el departamento médico del FC Bayern", informó el Bayern sobre la lesión del guardameta

Manuel Neuer ha sufrido una rotura de fibrilar.



¡Te deseamos una pronta recuperación, Manu! 🙏 pic.twitter.com/Bg2L3ZMOGN — FC Bayern München Español (@FCBayernES) December 15, 2025

Últimas noticias del Heidenheim

El Heidenheim atraviesa un momento complicado en la Bundesliga. En sus últimos cinco partidos registra tres derrotas y solo dos victorias, con un balance defensivo preocupante: 13 goles recibidos y apenas cinco anotados. Estos números reflejan las dificultades del equipo para sostener resultados y competir con regularidad, tanto en ataque como en defensa, en una fase clave de la temporada.

En la clasificación, el panorama no es alentador. El Heidenheim ocupa el puesto 17, con 11 puntos tras 14 jornadas disputadas, ubicándose en zona de descenso. Únicamente se encuentra por encima del Mainz 05, que suma siete puntos, lo que confirma que la lucha por evitar el descenso será intensa y exigente.

Posibles alineaciones

Bayern Múnich

Portero: Jonas Urbig

Defensas: Hiroki Ito, Jonathan Tah, Kim Min-jae, Raphaël Guerreiro.

Centrocampistas: Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Lennart Karl, Serge Gnabry, Tom Bischof.

Delanteros: Harry Kane.

Heidenheim

Portero: Diant Ramaj

Defensas: Thomas Keller, Patrick Mainka y Tim Siersleben

Mediocampistas: Marnon Busch, Julian Niehues, Jan Schöppner y Jonas Föhrenbach

Atacantes: Arijon Ibrahimović, Adrian Beck y Marvin Pieringer

Pronóstico SI

El Bayern Múnich llega como claro favorito para imponerse en su visita al Heidenheim, tanto por presente como por jerarquía. El equipo bávaro mantiene una ventaja sólida en la cima de la Bundesliga y viene de una racha positiva, con triunfos contundentes y dominio sostenido, pese al reciente empate ante el Mainz. En contraste, el Heidenheim atraviesa una etapa crítica, con problemas defensivos, pocos goles a favor y ubicado en zona de descenso. En este contexto, todo apunta a un triunfo visitante.

Heidenheim 0-4 Bayern Múnich

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026