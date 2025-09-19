Hellas Verona vs Juventus: cómo ver el partido, posibles alineaciones y pronóstico por la Serie A
La jornada 4 de la Serie A trae consigo un duelo atractivo entre Hellas Verona y Juventus, que se disputará este sábado a las 18:00 horas en el Stadio Marcantonio Bentegodi. Los bianconeri llegan tras una noche épica de Champions, mientras que el conjunto local busca prolongar su racha de resistencia en el campeonato doméstico.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Hellas vs Juventus?
Ciudad: Verona, Italia
Fecha: sábado 20 de septiembre
Horario: 12:00hs (US), 13:00hs (MX) 18:00hs (ESP), 13:00hs (ARG),
Estadio: Stadio Marcantonio Bentegodi
¿Cómo se podrá ver el Hellas vs Juventus en TV y streaming online?
El partido estará disponible en vivo para todos los suscriptores de DAZN
Últimos 5 partidos del Hellas Verona
Rival
Resultado
Competición
Cremonense
0-0 E
Serie A
Lazio
4-0 D
Serie A
Udinense
1-1 E
Serie A
Cerignola
1-1 E
Coppa Italia
St Pauli
1-0 D
Amistoso
Últimos 5 partidos de la Juventus
Rival
Resultado
Competición
B. Dortmund
4-4 E
Champions League
Inter
4-3 V
Serie A
Genova
0-1 V
Serie A
Parma
2-0 V
Seri A
Atalanta
1-2 V
Amistoso
Últimas noticias del Hellas Verona
El equipo Paolo Zanetti atraviesa un inicio de temporada en el que la solidez defensiva está marcando el camino. Con su reciente empate, el tercero en los últimos cinco encuentros, el Verona ha mostrado capacidad para resistir a rivales de mayor entidad, aunque la falta de contundencia ofensiva limita sus aspiraciones. Jugar en casa siempre les da un plus, y el apoyo de su afición será clave para intentar sorprender a la Juventus.
Últimas noticias de la Juventus
Los de Igor Tudor vienen de un partido memorable en Champions: un 4-4 ante el Borussia Dortmund, con un empate agónico en el descuento que dejó sensaciones encontradas entre épica y fragilidad defensiva. En la Serie A, la Juve busca afianzarse en la parte alta y necesita demostrar autoridad en campos como el Bentegodi. Con figuras de peso y mayor calidad en todas sus líneas, parte como favorito, pero el desgaste europeo puede condicionar su rendimiento.
Posibles alineaciones
Hellas Verona: Montipó, Nuñez, Nelsson, Frese, Gagliardini, Serdar, Bernéde, Belghali, Bradaric, Santana y Orban
Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Koopmeiners, Thuram, McKennie, Cambiaso, Jonathan David, Yildiz y Openda
Pronóstico SI
El Hellas Verona se ha mostrado como un equipo difícil de superar, especialmente en casa, pero la Juventus llega con la obligación de dar un golpe de autoridad en liga. Se espera un encuentro cerrado, donde los visitantes tendrán más balón y ocasiones. Pronóstico: victoria ajustada de la Juventus (0-1 o 1-2), con un partido de gran esfuerzo físico.
