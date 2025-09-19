Hellas Verona vs Juventus: cómo ver el partido, posibles alineaciones y pronóstico por la Serie A

La jornada 4 de la Serie A trae consigo un duelo atractivo entre Hellas Verona y Juventus, que se disputará este sábado a las 18:00 horas en el Stadio Marcantonio Bentegodi. Los bianconeri llegan tras una noche épica de Champions, mientras que el conjunto local busca prolongar su racha de resistencia en el campeonato doméstico.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Hellas vs Juventus?

Ciudad: Verona, Italia

Fecha: sábado 20 de septiembre

Horario: 12:00hs (US), 13:00hs (MX) 18:00hs (ESP), 13:00hs (ARG),

Estadio: Stadio Marcantonio Bentegodi

¿Cómo se podrá ver el Hellas vs Juventus en TV y streaming online?

El partido estará disponible en vivo para todos los suscriptores de DAZN

Últimos 5 partidos del Hellas Verona

Rival Resultado Competición Cremonense 0-0 E Serie A Lazio 4-0 D Serie A Udinense 1-1 E Serie A Cerignola 1-1 E Coppa Italia St Pauli 1-0 D Amistoso

Últimos 5 partidos de la Juventus

Rival Resultado Competición B. Dortmund 4-4 E Champions League Inter 4-3 V Serie A Genova 0-1 V Serie A Parma 2-0 V Seri A Atalanta 1-2 V Amistoso

Últimas noticias del Hellas Verona

Hellas Verona FC v US Cremonese - Serie A | Alessandro Sabattini/GettyImages

El equipo Paolo Zanetti atraviesa un inicio de temporada en el que la solidez defensiva está marcando el camino. Con su reciente empate, el tercero en los últimos cinco encuentros, el Verona ha mostrado capacidad para resistir a rivales de mayor entidad, aunque la falta de contundencia ofensiva limita sus aspiraciones. Jugar en casa siempre les da un plus, y el apoyo de su afición será clave para intentar sorprender a la Juventus.

Últimas noticias de la Juventus

Juventus v Borussia Dortmund - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 | Valerio Pennicino/GettyImages

Los de Igor Tudor vienen de un partido memorable en Champions: un 4-4 ante el Borussia Dortmund, con un empate agónico en el descuento que dejó sensaciones encontradas entre épica y fragilidad defensiva. En la Serie A, la Juve busca afianzarse en la parte alta y necesita demostrar autoridad en campos como el Bentegodi. Con figuras de peso y mayor calidad en todas sus líneas, parte como favorito, pero el desgaste europeo puede condicionar su rendimiento.

Posibles alineaciones

Hellas Verona: Montipó, Nuñez, Nelsson, Frese, Gagliardini, Serdar, Bernéde, Belghali, Bradaric, Santana y Orban

Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Koopmeiners, Thuram, McKennie, Cambiaso, Jonathan David, Yildiz y Openda

Pronóstico SI

El Hellas Verona se ha mostrado como un equipo difícil de superar, especialmente en casa, pero la Juventus llega con la obligación de dar un golpe de autoridad en liga. Se espera un encuentro cerrado, donde los visitantes tendrán más balón y ocasiones. Pronóstico: victoria ajustada de la Juventus (0-1 o 1-2), con un partido de gran esfuerzo físico.

