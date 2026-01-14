''Hemos tocado fondo'', declara Dani Carvajal tras la estrepitosa eliminación del Real Madrid frente al Albacete

La eliminación del Real Madrid en los octavos de final de la Copa del Rey, tras caer 3-2 frente al Albacete, dejó una imagen poco habitual en el club blanco: jugadores señalándose a sí mismos sin rodeos. Dani Carvajal fue el rostro de esa autocrítica cruda y directa. “Hoy hemos tocado fondo estrepitosamente”, declaró el lateral, en un mensaje que sonó más a diagnóstico que a excusa. En el Real Madrid, cuando se toca fondo, el ruido se escucha en toda Europa.

Las palabras de Carvajal llegaron en un contexto especialmente delicado. Apenas días antes, el club había despedido a Xabi Alonso tras la derrota en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona, un golpe que ya había dejado tocado al vestidor. La Copa del Rey aparecía como una vía de respiro, pero terminó convirtiéndose en una herida más profunda. Perder ante un rival de menor jerarquía, y hacerlo con errores reiterados, encendió todas las alarmas.

Carvajal no esquivó responsabilidades. Al contrario, las concentró en el grupo. “Los máximos responsables somos nosotros, los jugadores”, afirmó, marcando una línea clara: no es el banquillo, no es el contexto, no es la transición. Es el rendimiento. En un club acostumbrado a exigir explicaciones inmediatas, el mensaje fue tan necesario como incómodo.

El partido ante el Albacete expuso carencias que ya venían asomando. Falta de contundencia, desajustes defensivos y una desconexión emocional impropia de un equipo que vive de competir hasta el último minuto.

Ahora, el foco se traslada a Álvaro Arbeloa. El técnico interino debutó en medio de un incendio y con poco margen para maniobrar. Su reto inmediato no será táctico, sino anímico: reconstruir la confianza de un grupo golpeado y devolverle la identidad competitiva que siempre ha definido al club.

La frase de Carvajal no fue una rendición. Fue una advertencia. En el Real Madrid, tocar fondo no significa quedarse ahí. Significa empezar a escalar, pero solo si todos entienden la gravedad del momento.

