Henry Martín dio la cara luego del fracaso en el América en la CONCACAF
América firmó otro fracaso internacional luego de quedar fuera de la CONCACAF Liga de Campeones. Los de la capital de México no pudieron hacer pesar el nuevo Estadio Azteca y vieron como el boleto a las semifinales se les fue de las manos en contra de Nashville.
La caída es mucho más que dura. La gran meta del equipo este semestre fue ganar este torneo y se han quedado en el camino. Siendo el caso, el capitán Henry Martín, quien no pudo estar en el campo por lesión, salió a asumir la responsabilidad de lo ocurrido.
Definitivamente estamos quedando a deber, no estamos comportándonos a la altura que esta institución y esta afición merecen. Estamos en casa, con nuestra gente, no hay que menospreciar al rival, y no estuvimos a la altura en el partido.Henry Martín
Asegura que el equipo está por los suelos en lo mental.
El equipo anímicamente está destruido. Era algo que soñábamos, que queríamos, que anhelábamos y que siempre estuvimos hablando de ganar algo internacional porque es lo que le falta a este equipo durante mucho tiempo no lo ha podido ganar.Henry Martín
Sobre su lesión, el mexicano al fin ha dado detalles exactos de las complicaciones de salud que le aquejan.
A veces son cosas que ni yo entiendo, pero tuve un desprendimiento, no sé si lo vaya a decir bien, un tendón que va en la rodilla. Eso me dejó prácticamente cuatro meses fuera sin poder participar. Fue una ruptura total del tendón y decidimos no operar porque era la mejor rehabilitación. Por lo que entiendo me dicen los médicos es que tengo un músculo menos en la pierna, en el isquiotibial izquierdo, y mi pierna trabaja con dos músculos de los tres que deberíamos de tener.Henry Martín
No hay una fecha clara para su posible retorno a la cancha.
Ya no siento nada, pero en los estudios sale que todavía el músculo no está soportando las cargas… sólo es cuestión de paciencia y creo que aquí es lo que menos tengo yo y lo que menos tiene la afición y con justa razón este me desespero, me frustro y me enojo.Henry Martín
Egresado de ciencias de la comunicación por la UNAM. Ejerzo el periodismo digital desde el 2018. Vivo el fútbol desde que tenía 3 años.