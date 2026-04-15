Henry Martín dio la cara luego del fracaso en el América en la CONCACAF

América firmó otro fracaso internacional luego de quedar fuera de la CONCACAF Liga de Campeones. Los de la capital de México no pudieron hacer pesar el nuevo Estadio Azteca y vieron como el boleto a las semifinales se les fue de las manos en contra de Nashville.

La caída es mucho más que dura. La gran meta del equipo este semestre fue ganar este torneo y se han quedado en el camino. Siendo el caso, el capitán Henry Martín, quien no pudo estar en el campo por lesión, salió a asumir la responsabilidad de lo ocurrido.

🦅AMÉRICA🦅



Henry Martín da la cara tras la eliminación de las Águilas en la CONCACAF.



Lamenta mucho no poder ayudar al equipo y se siente frustrado de no poder jugar. Aquí explica el tema de su lesión.@TUDNMEX pic.twitter.com/noaHV5xbKp — Gibrán Araige (@GibranAraige) April 15, 2026

Definitivamente estamos quedando a deber, no estamos comportándonos a la altura que esta institución y esta afición merecen. Estamos en casa, con nuestra gente, no hay que menospreciar al rival, y no estuvimos a la altura en el partido. Henry Martín

Asegura que el equipo está por los suelos en lo mental.

El equipo anímicamente está destruido. Era algo que soñábamos, que queríamos, que anhelábamos y que siempre estuvimos hablando de ganar algo internacional porque es lo que le falta a este equipo durante mucho tiempo no lo ha podido ganar. Henry Martín

America v Nashville SC - CONCACAF Champions Cup 2026 | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Sobre su lesión, el mexicano al fin ha dado detalles exactos de las complicaciones de salud que le aquejan.

A veces son cosas que ni yo entiendo, pero tuve un desprendimiento, no sé si lo vaya a decir bien, un tendón que va en la rodilla. Eso me dejó prácticamente cuatro meses fuera sin poder participar. Fue una ruptura total del tendón y decidimos no operar porque era la mejor rehabilitación. Por lo que entiendo me dicen los médicos es que tengo un músculo menos en la pierna, en el isquiotibial izquierdo, y mi pierna trabaja con dos músculos de los tres que deberíamos de tener. Henry Martín

No hay una fecha clara para su posible retorno a la cancha.

Ya no siento nada, pero en los estudios sale que todavía el músculo no está soportando las cargas… sólo es cuestión de paciencia y creo que aquí es lo que menos tengo yo y lo que menos tiene la afición y con justa razón este me desespero, me frustro y me enojo. Henry Martín