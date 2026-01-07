Henry Martín inicia el Clausura 2026 en la enfermería y enciende alertas en el América

El arranque del Clausura 2026 no será el esperado para el Club América. Su capitán y principal referente ofensivo, Henry Martín, quedó oficialmente descartado para el debut del torneo, una ausencia sensible que condiciona la planeación azulcrema desde la primera jornada.

El delantero no realizará el viaje a la frontera para enfrentar a Club Tijuana, luego de confirmarse una lesión muscular que lo mantendrá fuera de competencia. La decisión fue tomada de manera conjunta por el cuerpo técnico y el área médica, priorizando la recuperación del jugador.

América iniciará el Clausura 2026 sin su capitán y referente ofensivo. Henry Martín quedó descartado para el debut ante Xolos por una lesión muscular y no viajará.

El entrenador André Jardine optó por no arriesgar a su capitán, consciente de la fragilidad física que ha acompañado a Henry en los últimos meses. El club entiende que forzar su regreso podría derivar en una recaída más prolongada y comprometer el resto del torneo.

Por ahora, el retorno del atacante no tiene una fecha definida. La evolución de la lesión será evaluada día a día, sin plazos públicos ni estimaciones optimistas. En Coapa existe cautela, especialmente porque el historial reciente del futbolista aconseja prudencia absoluta en su proceso de rehabilitación.

El contexto preocupa aún más si se considera que Henry Martín viene de un 2025 prácticamente marcado por las lesiones. El delantero pasó largos periodos fuera de las canchas, con intermitencias que le impidieron recuperar continuidad, ritmo competitivo y el impacto goleador que suele caracterizarlo.

El inicio de 2026 parece seguir esa misma inercia negativa. Arrancar el torneo desde la enfermería no solo afecta al jugador en lo físico, sino también en lo anímico, al tratarse del líder del vestidor y una de las voces más influyentes dentro del grupo americanista.

Para el América, la baja representa un desafío inmediato. El cuerpo técnico deberá reajustar su esquema ofensivo sin su referencia natural en el área, confiando en alternativas que no ofrecen el mismo peso específico ni liderazgo dentro del campo en momentos determinantes.

Más allá del debut ante Xolos, la preocupación en Coapa es de fondo. La condición física de Henry Martín vuelve a colocarse bajo la lupa, en un torneo donde las expectativas son altas y el margen de error es mínimo. El Clausura 2026 arranca sin su capitán y con una incógnita que condiciona el presente inmediato del América.

