Heung-min Son desmiente rumores sobre una posible salida del LAFC

El futbolista surcoreano Heung-min Son ha desmentido públicamente los rumores que lo vinculaban con un posible préstamo a un club europeo durante el próximo mercado de invierno. En declaraciones recientes, el capitán del LAFC fue contundente al aclarar su compromiso con la institución angelina y su intención de continuar en la MLS.

“No me iré del LAFC este invierno, ni nunca, mientras esté aquí. Respeto profundamente a este club”, afirmó Son, poniendo fin a las especulaciones que lo situaban de regreso al fútbol europeo. El atacante insistió en que su prioridad es el equipo y los objetivos deportivos del LAFC. “Mientras lleve este escudo, no habrá cesiones ni traspasos. Jamás”, añadió, dejando claro su deseo de mantener estabilidad y continuidad en su actual proyecto.

Los rumores habían comenzado tras la aparición de reportes que sugerían el interés de varios clubes europeos en contar con el jugador de 33 años, quien ha sido una de las figuras más destacadas del LAFC desde su llegada. Sin embargo, las palabras del propio Son parecen cerrar cualquier posibilidad de un movimiento en el corto plazo.

Desde su incorporación, el delantero ha sido clave en la ofensiva del equipo, contribuyendo con goles, asistencias y liderazgo dentro y fuera del campo. Su presencia ha fortalecido la imagen del LAFC tanto en la MLS como a nivel internacional, convirtiéndolo en uno de los referentes del conjunto californiano.

Con esta declaración, Heung-min Son no solo reafirma su compromiso con el club, sino también con la afición, que ha mostrado gran apoyo desde su llegada. El jugador se prepara ahora para encarar la siguiente temporada con el objetivo de seguir sumando títulos y consolidar el crecimiento deportivo del equipo.

De esta manera, el LAFC puede contar con su capitán para continuar construyendo un proyecto sólido, mientras Son reafirma su vínculo con la institución y su determinación de dejar una huella duradera en el fútbol estadounidense.