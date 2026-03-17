Hirving Lozano define su futuro de cara al próximo mercado de verano

A lo largo de su carrera, Hirving Lozano se ha destacado como un jugador difícil de gestionar a nivel interno. Esto en más de una ocasión, le ha generado repercusiones deportivas tanto a nivel de clubes como en la selección mexicana, mismas que han frenado lo que apuntaba a ser una carrera enorme.

Con su club actual, el San Diego de la MLS no ha sido la excepción. Sobre el cierre del año pasado Lozano tuvo un cruce con el cuerpo técnico que le llevó a la suplencia. Para la temporada en curso, el mexicano fue advertido por el equipo de ser borrado al cien por ciento, advertencia que se ha cumplido.

🚨 Mexican star Hirving Lozano has accepted that his future lies outside San Diego FC and has resolved to leave the MLS club after the World Cup.



(Source: @NicoSchira) pic.twitter.com/2hySEWXmEP — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) March 16, 2026

El pasado mercado de invierno, Hirving se negó a salir del San Diego con todo y que el club le avisó en lo privado de inminente inactividad. Dicho aviso también se hizo de forma masiva y Lozano se aferró a la continuidad. Hoyo todo ha cambiado y el extremo ya busca un nuevo hogar.

Lozano ha decidido salir del cuadro del este de California en el mercado de verano. El jugador se vio sorprendido una vez que se le cumplió el aviso de separación. El mismo le costará jugar la Copa del Mundo y esto ha llevado al jugador a valorar destinos para seguir su carrera luego del Mundial.

San Diego FC v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup Western Conference Final | Orlando Ramirez/GettyImages

Por ahora no tienen pretendientes en la mesa. La realidad es que las ligas en el mundo están en curso y son pocos los equipos que piensan en el mercado. 'Chucky' tendrá que aceptar el estar congelado al menos tres meses más y una vez terminado tal período entonces sí tocar puertas.

Para ello el mexicano debe entender que su sueldo rebajará de forma dramática. Nadie en el mundo le pagará los 7,6 millones de dólares que percibe dentro de la MLS.

Menos ahora que su nivel viene a la baja. Y que, una vez más, se ha posicionado como un hombre conflictivo a nivel interno.

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