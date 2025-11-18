Hirving Lozano se lesiona y causa baja del Tri para el duelo ante Paraguay

La selección mexicana confirmó la baja de Hirving 'Chucky' Lozano, quien no podrá disputar el amistoso ante Paraguay debido a una sobrecarga muscular en el semimembranoso y semitendinoso, diagnóstico que lo obliga a detener actividad de inmediato.

El atacante presentó molestias durante el duelo de preparación del equipo nacional ante su similar de Uruguay, y tras una evaluación médica más profunda se determinó que no está en condiciones de competir. El riesgo de agravar la lesión hizo imposible contemplarlo para el compromiso.

La noticia llega en un momento clave para Lozano, quien parecía recuperar terreno dentro del esquema de la selección mexicana. Su participación reciente había generado buenas sensaciones en el cuerpo técnico, lo que hacía prever un cierre de año positivo.

Sin embargo, este contratiempo detiene su impulso. México deberá ajustar su plan ofensivo ante la ausencia de uno de sus jugadores más desequilibrantes, especialmente en un enfrentamiento que se consideraba una buena oportunidad para evaluar variantes.

Tras su baja, Lozano retornará a Estados Unidos para integrarse nuevamente al San Diego F.C., su club en la MLS. Allí continuará su proceso de rehabilitación bajo supervisión médica personalizada.

La preocupación ahora se centra en su disponibilidad para los play-off de la MLS, donde San Diego aspira a contar con su figura ofensiva. De acuerdo con reportes iniciales, su presencia está muy en duda debido a los tiempos de recuperación requeridos.

El cuerpo técnico del club monitoreará su evolución día a día, aunque el tipo de lesión obliga a ser cautelosos. Las molestias en el semimembranoso y semitendinoso suelen requerir reposo, fisioterapia y reintegración progresiva.

Para la selección mexicana, la ausencia de Lozano representa un golpe significativo en una etapa donde se buscaba consolidar ritmo, funcionamiento y continuidad en atacantes clave. Su recuperación será observada de cerca pensando en compromisos futuros.