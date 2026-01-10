Historia pura en la FA CUP: el Macclesfield FC de la sexta división elimina al Crystal Palace, vigente campeón

El sábado 10 de enero del 2026, el Macclesfield FC, equipo no profesional de la sexta categoría del fútbol inglés, eliminó al vigente campeón de la FA Cup, el Crystal Palace, en una noche que ya pertenece a la historia del torneo y que no tenía precedente desde hace 117 años.

MAC 2-1 CRY (FT) - Eliminatoria para la historia de la legendaria #FACup. Un equipo no profesional (el Macclesfield FC juega en la sexta categoría del fútbol inglés) ha eliminado al vigente campeón del torneo, algo que no sucedía desde hacía 117 años cuando el propio Crystal… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) January 10, 2026

Este tipo de hazañas no son simples accidentes deportivos; son la esencia misma del fútbol inglés y, en especial, de la FA Cup. Mientras el fútbol moderno avanza a pasos agigantados hacia la hiperprofesionalización, los contratos millonarios y las plantillas plagadas de estrellas, Inglaterra se aferra a una competición que se niega a olvidar de dónde viene el juego. La FA Cup no distingue chequeras, no pregunta presupuestos y no entiende de jerarquías previas. Aquí, todos entran por la misma puerta.

El Macclesfield no es un club cualquiera. Es uno de esos equipos con historia, identidad y una afición acostumbrada a resistir. Enfrente estaba el Crystal Palace, campeón defensor, con futbolistas que viven una realidad completamente distinta, entrenamientos de élite y estadios de primer nivel. Sin embargo, durante 90 minutos, esas diferencias se diluyeron hasta desaparecer. En el césped no hubo ricos ni pobres, solo once contra once.

FBL-ENG-FACUP-MACCLESFIELD-CRYSTAL PALACE | DARREN STAPLES/GettyImages

Ese es el verdadero mensaje que deja esta eliminatoria: el fútbol sigue siendo un juego profundamente humano. La táctica importa, el talento cuenta, pero el deseo, la convicción y el hambre de gloria todavía pueden inclinar la balanza. El Macclesfield jugó como quien entiende que quizá no haya una segunda oportunidad, como quien sabe que la historia se escribe en una sola noche.

No es casualidad que algo así ocurra en la FA Cup. Es el torneo que conecta generaciones, que permite que clubes humildes vuelvan a sentirse gigantes y que recuerda que el fútbol nació para ser impredecible. A veces, ganar no depende del salario ni del escudo, sino de quién cree más en la posibilidad de vencer. Y cuando eso sucede, el fútbol, simplemente, sonríe.

