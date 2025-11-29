Sports Illustrated Fútbol

Historial de enfrentamientos entre el Chelsea y el Arsenal: estadísticas, cara a cara y más

El derbi londinense entre Blues y Gunners, segundo y primero en la actual Premier League, vivirá un nuevo capítulo este domingo en Stamford Bridge
John Griswold|
Chelsea y Arsenal igualaron a un gol la última vez que chocaron en Stamford Bridge
Chelsea y Arsenal igualaron a un gol la última vez que chocaron en Stamford Bridge | GLYN KIRK/GettyImages

Por primera ocasión en mucho tiempo, Arsenal y Chelsea arriban a la jornada 13 de la Premier League como puntero y escolta, respectivamente, justo en la previa a su desafío de este domingo en Stamford Bridge.

Efectivamente, el conjunto Blue recibirá en su siempre hostil feudo a unos Gunners que quieren acabar con una sequía de 21 ejercicios sin llevarse los máximo honores de la categoría dorada inglesa.

Eso sí, la oncena que entrena Enzo Maresca necesitará superar a la de su colega Mikel Arteta en pro de acercarse a tres puntos de dicha cima (hoy están separados por seis unidades), mientras que al estratega español probablemente le valga con sacar un punto en The Bridge.

Cara a cara reciente: Chelsea vs. Arsenal (últimos 10 enfrentamientos oficiales)

El ascendente proyecto de Arteta no sólo se ha visto reflejado en el notable 2025/2026, mismo en el que sus pupilos comandan tanto la Premier como la Champion League; también en su cara a cara reciente contra el opulento rival citadino.

Mikel Merino ayudó al Arsenal a ganarle al Chelsea en el último juego entre sí
Mikel Merino marcó el único tanto del último duelo entre el Arsenal y el Chelsea | Alex Pantling/GettyImages

Es que el Arsenal se ha llevado siete de sus últimos 10 desafíos versus el Chelsea; todos en la Premier e incluyendo el más reciente, en marzo de 2025, 1x0 en el Emirates gracias a una diana de Mikel Merino. En tanto, los del oeste de Londres han vencido en una sola ocasión en el periplo en cuestión (en 2021), con dos empates; uno de ellos precisamente el del anterior encuentro en The Bridge, en noviembre de 2024 (1-1).

Temporada

Competición

Jornada

Local

Visitante

Resultado

2024/2025

Premier League

29

Arsenal

Chelsea

1-0

2024/2025

Premier League

11

Chelsea

Arsenal

1-1

2023/2024

Premier League

29

Arsenal

Chelsea

5-0

2023/2024

Premier League

9

Chelsea

Arsenal

2-2

2022/2023

Premier League

34

Arsenal

Chelsea

3-1

2022/2023

Premier League

15

Chelsea

Arsenal

0-1

2021/2022

Premier League

25

Chelsea

Arsenal

2-4

2021/2022

Premier League

2

Arsenal

Chelsea

0-2

2020/2021

Premier League

36

Chelsea

Arsenal

0-1

2020/2021

Premier League

15

Arsenal

Chelsea

3-1

Máximos goleadores históricos del derbi entre Chelsea y Arsenal

Un total de 572 goles se han fabricado en el Gran Derbi de Londres, donde cinco ex futbolistas representan a la élite anotadora.

Paradójicamente, por tener menos victorias ante su oponente, es un antiguo atacante del Chelsea el máximo realizador del muy citado emparejamiento: Didier Drogba. Pues vestido de azul, la leyenda costamarfileña vacunó a los Gunners en 13 oportunidades, de un total de 15 encuentros.

Didier Drogba ante el Arsenal
Didier Drogba fue una especie de "bestia negra" para el Arsenal | Ben Radford/GettyImages

A Didi le siguen en el exclusivo ranking Bobby Tambling (Chelsea) y Thierry Henry (Arsenal), autores de 10 tantos cada uno contra el club opuesto, al margen de que el primero los logró en 16 compromisos y el francés en 20.

Por último, Ray Kennedy vacunó nueve veces en 18 cotejos a los de Stamford Bridge y Ted Drake, también con los Cañoneros, lo hizo en ocho ocasiones de nueve partidos.

Jugador

Club

Goles (rival)

Partidos

Didier Drogba

Chelsea

13 (Arsenal)

15

Bobby Tambling

Chelsea

10 (Arsenal)

16

Thierry Henry

Arsenal

10 (Chelsea)

20

Ray Kennedy

Arsenal

9 (Chelsea)

18

Ted Drake

Arsenal

8 (Chelsea)

9

Récord histórico del Chelsea vs. Arsenal

Es cierto que los del oeste de Londres han conquistado cinco Premier League desde la 2004/2005, período en el que, paradójicamente, sus rivales del norte de la capital inglesa jamás se han coronado. No obstante, los Gunners son la tercera entidad más ganadores de la máxima división, motivo que ayuda a entender por qué dominan su cara a cara vitalicio ante los Blues.

En efecto, Arsenal y Chelsea han chocado 208 veces, con balance de 84 triunfos para los Cañoneros por 64 de los Blues y 60 empates. Asimismo, los que hoy hacen vida en el Emirates Stadium han totalizado 303 goles versus los de The Bridge, quienes, por su parte, han marcado 272 dianas en esta rivalidad.

Competición

Victorias Chelsea

Empates

Victorias Arsenal

Premier League + First Division (hasta 1991/1992)

54

52

70

FA Cup

3

6

9

EFL Cup (Copa de la Liga)

4

1

3

Community Shield (partido único)

1

0

2

UEFA Champions League

1

1

0

UEFA Europa League (Copa UEFA)

1

0

0

TOTAL

64

60

84

John Griswold
JOHN GRISWOLD

Periodista, editor y redactor deportivo con 20 años de experiencia trabajando en la profesión a través de diferentes plataformas para varios medios, aunado a cubrir distintos eventos a nivel internacional en países como Venezuela, Estados Unidos, Canadá, México, Puerto Rico y España. Apasionado del fútbol, baloncesto, béisbol y tenis, sin dejar a un lado la F1, el boxeo y la UFC. En definitiva, tener la oportunidad de combinar la comunicación, bien sea informando u opinando, con el deporte, es un auténtico privilegio.

