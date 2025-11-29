Historial de enfrentamientos entre el Chelsea y el Arsenal: estadísticas, cara a cara y más
Por primera ocasión en mucho tiempo, Arsenal y Chelsea arriban a la jornada 13 de la Premier League como puntero y escolta, respectivamente, justo en la previa a su desafío de este domingo en Stamford Bridge.
Efectivamente, el conjunto Blue recibirá en su siempre hostil feudo a unos Gunners que quieren acabar con una sequía de 21 ejercicios sin llevarse los máximo honores de la categoría dorada inglesa.
Eso sí, la oncena que entrena Enzo Maresca necesitará superar a la de su colega Mikel Arteta en pro de acercarse a tres puntos de dicha cima (hoy están separados por seis unidades), mientras que al estratega español probablemente le valga con sacar un punto en The Bridge.
Cara a cara reciente: Chelsea vs. Arsenal (últimos 10 enfrentamientos oficiales)
El ascendente proyecto de Arteta no sólo se ha visto reflejado en el notable 2025/2026, mismo en el que sus pupilos comandan tanto la Premier como la Champion League; también en su cara a cara reciente contra el opulento rival citadino.
Es que el Arsenal se ha llevado siete de sus últimos 10 desafíos versus el Chelsea; todos en la Premier e incluyendo el más reciente, en marzo de 2025, 1x0 en el Emirates gracias a una diana de Mikel Merino. En tanto, los del oeste de Londres han vencido en una sola ocasión en el periplo en cuestión (en 2021), con dos empates; uno de ellos precisamente el del anterior encuentro en The Bridge, en noviembre de 2024 (1-1).
Temporada
Competición
Jornada
Local
Visitante
Resultado
2024/2025
Premier League
29
Arsenal
Chelsea
1-0
2024/2025
Premier League
11
Chelsea
Arsenal
1-1
2023/2024
Premier League
29
Arsenal
Chelsea
5-0
2023/2024
Premier League
9
Chelsea
Arsenal
2-2
2022/2023
Premier League
34
Arsenal
Chelsea
3-1
2022/2023
Premier League
15
Chelsea
Arsenal
0-1
2021/2022
Premier League
25
Chelsea
Arsenal
2-4
2021/2022
Premier League
2
Arsenal
Chelsea
0-2
2020/2021
Premier League
36
Chelsea
Arsenal
0-1
2020/2021
Premier League
15
Arsenal
Chelsea
3-1
Máximos goleadores históricos del derbi entre Chelsea y Arsenal
Un total de 572 goles se han fabricado en el Gran Derbi de Londres, donde cinco ex futbolistas representan a la élite anotadora.
Paradójicamente, por tener menos victorias ante su oponente, es un antiguo atacante del Chelsea el máximo realizador del muy citado emparejamiento: Didier Drogba. Pues vestido de azul, la leyenda costamarfileña vacunó a los Gunners en 13 oportunidades, de un total de 15 encuentros.
A Didi le siguen en el exclusivo ranking Bobby Tambling (Chelsea) y Thierry Henry (Arsenal), autores de 10 tantos cada uno contra el club opuesto, al margen de que el primero los logró en 16 compromisos y el francés en 20.
Por último, Ray Kennedy vacunó nueve veces en 18 cotejos a los de Stamford Bridge y Ted Drake, también con los Cañoneros, lo hizo en ocho ocasiones de nueve partidos.
Jugador
Club
Goles (rival)
Partidos
Didier Drogba
Chelsea
13 (Arsenal)
15
Bobby Tambling
Chelsea
10 (Arsenal)
16
Thierry Henry
Arsenal
10 (Chelsea)
20
Ray Kennedy
Arsenal
9 (Chelsea)
18
Ted Drake
Arsenal
8 (Chelsea)
9
Récord histórico del Chelsea vs. Arsenal
Es cierto que los del oeste de Londres han conquistado cinco Premier League desde la 2004/2005, período en el que, paradójicamente, sus rivales del norte de la capital inglesa jamás se han coronado. No obstante, los Gunners son la tercera entidad más ganadores de la máxima división, motivo que ayuda a entender por qué dominan su cara a cara vitalicio ante los Blues.
En efecto, Arsenal y Chelsea han chocado 208 veces, con balance de 84 triunfos para los Cañoneros por 64 de los Blues y 60 empates. Asimismo, los que hoy hacen vida en el Emirates Stadium han totalizado 303 goles versus los de The Bridge, quienes, por su parte, han marcado 272 dianas en esta rivalidad.
Competición
Victorias Chelsea
Empates
Victorias Arsenal
Premier League + First Division (hasta 1991/1992)
54
52
70
FA Cup
3
6
9
EFL Cup (Copa de la Liga)
4
1
3
Community Shield (partido único)
1
0
2
UEFA Champions League
1
1
0
UEFA Europa League (Copa UEFA)
1
0
0
TOTAL
64
60
84
Periodista, editor y redactor deportivo con 20 años de experiencia trabajando en la profesión a través de diferentes plataformas para varios medios, aunado a cubrir distintos eventos a nivel internacional en países como Venezuela, Estados Unidos, Canadá, México, Puerto Rico y España. Apasionado del fútbol, baloncesto, béisbol y tenis, sin dejar a un lado la F1, el boxeo y la UFC. En definitiva, tener la oportunidad de combinar la comunicación, bien sea informando u opinando, con el deporte, es un auténtico privilegio.Follow JohnRGriswold