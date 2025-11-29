Historial de enfrentamientos entre el Chelsea y el Arsenal: estadísticas, cara a cara y más

Por primera ocasión en mucho tiempo, Arsenal y Chelsea arriban a la jornada 13 de la Premier League como puntero y escolta, respectivamente, justo en la previa a su desafío de este domingo en Stamford Bridge.

Efectivamente, el conjunto Blue recibirá en su siempre hostil feudo a unos Gunners que quieren acabar con una sequía de 21 ejercicios sin llevarse los máximo honores de la categoría dorada inglesa.

Eso sí, la oncena que entrena Enzo Maresca necesitará superar a la de su colega Mikel Arteta en pro de acercarse a tres puntos de dicha cima (hoy están separados por seis unidades), mientras que al estratega español probablemente le valga con sacar un punto en The Bridge.

Cara a cara reciente: Chelsea vs. Arsenal (últimos 10 enfrentamientos oficiales)

El ascendente proyecto de Arteta no sólo se ha visto reflejado en el notable 2025/2026, mismo en el que sus pupilos comandan tanto la Premier como la Champion League; también en su cara a cara reciente contra el opulento rival citadino.

Mikel Merino marcó el único tanto del último duelo entre el Arsenal y el Chelsea | Alex Pantling/GettyImages

Es que el Arsenal se ha llevado siete de sus últimos 10 desafíos versus el Chelsea; todos en la Premier e incluyendo el más reciente, en marzo de 2025, 1x0 en el Emirates gracias a una diana de Mikel Merino. En tanto, los del oeste de Londres han vencido en una sola ocasión en el periplo en cuestión (en 2021), con dos empates; uno de ellos precisamente el del anterior encuentro en The Bridge, en noviembre de 2024 (1-1).

Temporada Competición Jornada Local Visitante Resultado 2024/2025 Premier League 29 Arsenal Chelsea 1-0 2024/2025 Premier League 11 Chelsea Arsenal 1-1 2023/2024 Premier League 29 Arsenal Chelsea 5-0 2023/2024 Premier League 9 Chelsea Arsenal 2-2 2022/2023 Premier League 34 Arsenal Chelsea 3-1 2022/2023 Premier League 15 Chelsea Arsenal 0-1 2021/2022 Premier League 25 Chelsea Arsenal 2-4 2021/2022 Premier League 2 Arsenal Chelsea 0-2 2020/2021 Premier League 36 Chelsea Arsenal 0-1 2020/2021 Premier League 15 Arsenal Chelsea 3-1

Máximos goleadores históricos del derbi entre Chelsea y Arsenal

Un total de 572 goles se han fabricado en el Gran Derbi de Londres, donde cinco ex futbolistas representan a la élite anotadora.

Paradójicamente, por tener menos victorias ante su oponente, es un antiguo atacante del Chelsea el máximo realizador del muy citado emparejamiento: Didier Drogba. Pues vestido de azul, la leyenda costamarfileña vacunó a los Gunners en 13 oportunidades, de un total de 15 encuentros.

Didier Drogba fue una especie de "bestia negra" para el Arsenal | Ben Radford/GettyImages

A Didi le siguen en el exclusivo ranking Bobby Tambling (Chelsea) y Thierry Henry (Arsenal), autores de 10 tantos cada uno contra el club opuesto, al margen de que el primero los logró en 16 compromisos y el francés en 20.

Por último, Ray Kennedy vacunó nueve veces en 18 cotejos a los de Stamford Bridge y Ted Drake, también con los Cañoneros, lo hizo en ocho ocasiones de nueve partidos.

Jugador Club Goles (rival) Partidos Didier Drogba Chelsea 13 (Arsenal) 15 Bobby Tambling Chelsea 10 (Arsenal) 16 Thierry Henry Arsenal 10 (Chelsea) 20 Ray Kennedy Arsenal 9 (Chelsea) 18 Ted Drake Arsenal 8 (Chelsea) 9

Récord histórico del Chelsea vs. Arsenal

Es cierto que los del oeste de Londres han conquistado cinco Premier League desde la 2004/2005, período en el que, paradójicamente, sus rivales del norte de la capital inglesa jamás se han coronado. No obstante, los Gunners son la tercera entidad más ganadores de la máxima división, motivo que ayuda a entender por qué dominan su cara a cara vitalicio ante los Blues.

En efecto, Arsenal y Chelsea han chocado 208 veces, con balance de 84 triunfos para los Cañoneros por 64 de los Blues y 60 empates. Asimismo, los que hoy hacen vida en el Emirates Stadium han totalizado 303 goles versus los de The Bridge, quienes, por su parte, han marcado 272 dianas en esta rivalidad.