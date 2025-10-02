Historial de enfrentamientos entre el Chelsea y el Liverpool: estadísticas, cara a cara y más
Chelsea y Liverpool se enfrentan este sábado en Stamford Bridge por la séptima jornada de la Premier League 2025/2026, en otro capítulo de una rivalidad que con el paso de los años ha subido en intensidad y hasta ha ganado calidad de parte sus protagonistas.
Pese a que ambas escuadras empezaron la nueva temporada con el máximo de expectativas, sólo una ha cumplido hasta el momento: los Reds, vigentes monarcas de la categoría dorada inglesa y quienes vuelven a liderar la clasificación tras seis fechas, con siete puntos de ventaja respecto a unos Blues, campeones del Mundo, de decepcionante rendimiento en las primeras de cambio.
Cara a cara histórico: Chelsea vs. Liverpool
La historia de los duelos oficiales entre Chelsea y Liverpool es amplia y rica en momentos memorables, los cuales se han ido construyendo a lo largo de más de un siglo de competencia en distintos torneos.
En términos generales y según Transfermarkt, la entidad londinense y la de Merseyside han chocado en 197 ocasiones, siendo el conjunto que hace vida en el mítico Anfield Road el que lidera el cara a cara.
Efectivamente, los Reds han sumado 86 triunfos contra 65 de los Blues, mientras que han empatado oficialmente 46 veces. Asimismo, la oncena del noreste de Inglaterra totaliza 318 goles a favor versus los capitalinos, quienes, por su parte, cosechan 286 anotaciones.
Por otro lado, los dueños de seis títulos de UEFA Champions League dominan el careo directo en clave liguera versus el doble campeón europeo 76 a 52, con 58 igualdades.
¿Cuántas veces se han enfrentado el Chelsea y el Liverpool en competiciones distintas a la Premier League?
Pero fuera del universo Premier League y antigua Football League First Division (Primera División inglesa), el Chelsea y el Liverpool han librado una buena cantidad de batallas de manera oficial.
Es que tomando en cuenta partidos disputados entre sí en FA Cup, League Cup (Carabao Cup), Community Shield (Supercopa inglesa), Champions League y UEFA Supercup, londinenses y los de Merseyside han chocado hasta en 31 ocasiones, con balance favorable a los primeros 13-10, junto a 8 igualdades.
¿Qué equipo ha sido más veces campeón del fútbol inglés: Chelsea o Liverpool?
El Liverpool no sólo ostenta más coronas en Inglaterra que el Chelsea, unificando la vieja Primera División con la Premier League; sus 20 celebraciones lo ubican en la posición de honor general en dicho certamen, empatado con el Manchester United.
Por su parte, la entidad azul marcha séptima en el escalafón histórico de campeonatos ganados en su país, producto de seis; incluyendo cinco en la era Premier (2004/2005, 2005/2006, 2009/2010, 2014/2015 y 2016/2017).
Récord histórico del Chelsea vs Liverpool
Competición
Victorias de Chelsea
Empates
Victrias de Liverpool
Premier League / Football League First Division
52
38
76
FA Cup
6
1
4
Carabao Cup / League Cup
4
2
4
Community Shied
0
0
1
UEFA Champions League
3
4
1
UEFA Supercup
0
1
0 (se llevó la copa en penales tras el empate)
TOTAL
65
46
86
Últimos 15 enfrentamientos oficiales: Chelsea vs. Liverpool
Competición
Fecha
Jornada
Local
Visitante
Resultado
Premier League
04/05/2025
35
Chelsea
Liverpool
3-1
Premier League
20/10/2024
8
Liverpool
Chelsea
2-1
Carabao Cup
25/02/2024
Finall
Chelsea
Liverpool
0-1 (prórroga)
Premier League
31/01/2024
22
Liverpool
Chelsea
4-1
Premier League
13/08/2023
1
Chelsea
Liverpool
1-1
Premier League
04/04/2023
8
Chelsea
Liverpool
0-0
Premier League
21/01/2023
21
Liverpool
Chelsea
0-0
FA Cup
14/05/2022
Final
Chelsea
Liverpool
5-6 (penales)
Carabao Cup
27/02/2022
Final
Chelsea
Liverpool
10-11 (penales)
Premier League
02/01/2022
21
Chelsea
Liverpool
2-2
Premier League
28/08/2021
3
Liverpool
Chelsea
1-1
Premier League
04/03/2021
29
Liverpool
Chelsea
0-1
Premier League
20/09/2020
2
Chelsea
Liverpool
0-2
Premier League
22/07/2020
37
Liverpool
Chelsea
5-3
FA Cup
03/03/2020
5ta ronda
Chelsea
Liverpool
2-0
