Historial de enfrentamientos entre el Chelsea y el Liverpool: estadísticas, cara a cara y más

Blues y Reds se enfrentarán este sábado por vez número 198 de forma oficial, siendo el duelo 167 entre ambas escuadras en la categoría dorada del fútbol inglés
John Griswold|
El Chelsea y el Liverpool son dos de los mejores elencos de Inglaterra, y de los que tienen mayor tradición
El Chelsea y el Liverpool son dos de los mejores elencos de Inglaterra, y de los que tienen mayor tradición | Visionhaus/GettyImages

Chelsea y Liverpool se enfrentan este sábado en Stamford Bridge por la séptima jornada de la Premier League 2025/2026, en otro capítulo de una rivalidad que con el paso de los años ha subido en intensidad y hasta ha ganado calidad de parte sus protagonistas.

Pese a que ambas escuadras empezaron la nueva temporada con el máximo de expectativas, sólo una ha cumplido hasta el momento: los Reds, vigentes monarcas de la categoría dorada inglesa y quienes vuelven a liderar la clasificación tras seis fechas, con siete puntos de ventaja respecto a unos Blues, campeones del Mundo, de decepcionante rendimiento en las primeras de cambio.

Cara a cara histórico: Chelsea vs. Liverpool


La historia de los duelos oficiales entre Chelsea y Liverpool es amplia y rica en momentos memorables, los cuales se han ido construyendo a lo largo de más de un siglo de competencia en distintos torneos.

En términos generales y según Transfermarkt, la entidad londinense y la de Merseyside han chocado en 197 ocasiones, siendo el conjunto que hace vida en el mítico Anfield Road el que lidera el cara a cara.

Efectivamente, los Reds han sumado 86 triunfos contra 65 de los Blues, mientras que han empatado oficialmente 46 veces. Asimismo, la oncena del noreste de Inglaterra totaliza 318 goles a favor versus los capitalinos, quienes, por su parte, cosechan 286 anotaciones.

Por otro lado, los dueños de seis títulos de UEFA Champions League dominan el careo directo en clave liguera versus el doble campeón europeo 76 a 52, con 58 igualdades.

¿Cuántas veces se han enfrentado el Chelsea y el Liverpool en competiciones distintas a la Premier League?

Pero fuera del universo Premier League y antigua Football League First Division (Primera División inglesa), el Chelsea y el Liverpool han librado una buena cantidad de batallas de manera oficial.

Es que tomando en cuenta partidos disputados entre sí en FA Cup, League Cup (Carabao Cup), Community Shield (Supercopa inglesa), Champions League y UEFA Supercup, londinenses y los de Merseyside han chocado hasta en 31 ocasiones, con balance favorable a los primeros 13-10, junto a 8 igualdades.

¿Qué equipo ha sido más veces campeón del fútbol inglés: Chelsea o Liverpool?

El Liverpool no sólo ostenta más coronas en Inglaterra que el Chelsea, unificando la vieja Primera División con la Premier League; sus 20 celebraciones lo ubican en la posición de honor general en dicho certamen, empatado con el Manchester United.

Por su parte, la entidad azul marcha séptima en el escalafón histórico de campeonatos ganados en su país, producto de seis; incluyendo cinco en la era Premier (2004/2005, 2005/2006, 2009/2010, 2014/2015 y 2016/2017).

Récord histórico del Chelsea vs Liverpool

Competición

Victorias de Chelsea

Empates

Victrias de Liverpool

Premier League / Football League First Division

52

38

76

FA Cup

6

1

4

Carabao Cup / League Cup

4

2

4

Community Shied

0

0

1

UEFA Champions League

3

4

1

UEFA Supercup

0

1

0 (se llevó la copa en penales tras el empate)

TOTAL

65

46

86

Últimos 15 enfrentamientos oficiales: Chelsea vs. Liverpool

Competición

Fecha

Jornada

Local

Visitante

Resultado

Premier League

04/05/2025

35

Chelsea

Liverpool

3-1

Premier League

20/10/2024

8

Liverpool

Chelsea

2-1

Carabao Cup

25/02/2024

Finall

Chelsea

Liverpool

0-1 (prórroga)

Premier League

31/01/2024

22

Liverpool

Chelsea

4-1

Premier League

13/08/2023

1

Chelsea

Liverpool

1-1

Premier League

04/04/2023

8

Chelsea

Liverpool

0-0

Premier League

21/01/2023

21

Liverpool

Chelsea

0-0

FA Cup

14/05/2022

Final

Chelsea

Liverpool

5-6 (penales)

Carabao Cup

27/02/2022

Final

Chelsea

Liverpool

10-11 (penales)

Premier League

02/01/2022

21

Chelsea

Liverpool

2-2

Premier League

28/08/2021

3

Liverpool

Chelsea

1-1

Premier League

04/03/2021

29

Liverpool

Chelsea

0-1

Premier League

20/09/2020

2

Chelsea

Liverpool

0-2

Premier League

22/07/2020

37

Liverpool

Chelsea

5-3

FA Cup

03/03/2020

5ta ronda

Chelsea

Liverpool

2-0

John Griswold
JOHN GRISWOLD

Periodista, editor y redactor deportivo con 20 años de experiencia trabajando en la profesión a través de diferentes plataformas para varios medios, aunado a cubrir distintos eventos a nivel internacional en países como Venezuela, Estados Unidos, Canadá, México, Puerto Rico y España. Apasionado del fútbol, baloncesto, béisbol y tenis, sin dejar a un lado la F1, el boxeo y la UFC. En definitiva, tener la oportunidad de combinar la comunicación, bien sea informando u opinando, con el deporte, es un auténtico privilegio.

