Historial de enfrentamientos entre el Chelsea y el Manchester City: estadísticas, cara a cara y más

Uno de los primeros grandes partidos de la Premier League en 2026 será el duelo entre el Manchester City y Chelsea en el Etihad Stadium el próximo 4 de enero. A continuación, repasá la historia de esta rivalidad.

Cara a cara: Chelsea vs Manchester City

Si bien el pasado reciente ha sido enormemente favorecedor al Manchester City, lo claro es que el cabeza a cabeza está muy parejo entre estos dos grandes equipos ingleses, que han sabido pelear y definir campeonatos.

La última victoria de los Blues sobre los Ciudadanos por partidos oficiales fue el 29 de mayo del 2021 en el Estadio Do Dragao de Oporto en el marco de la final de la UEFA Champions League, donde los inversionistas árabes vieron frustrado su sueño de levantar por primera vez la Orejona y los de Stamford Bridge lograron el título por segunda vez tras la consagración en la temporada 2011/12.

El primer partido fue hace más de 110 años, cuando el Chelsea recibió al City por la First Division de la temporada 1907/08 e igualaron 2-2. La primera victoria de los Blues fue por el campeonato local el 4 de abril de 1908, mientras que el Manchester City se impuso por primera vez ante este rival el 26 de diciembre de ese mismo año.

Competición Temporada Resultado Premier League 2024/25 Man. City 3-1 Chelsea Premier League 2024/25 Chelsea 0-2 Man. City Amistoso Pretemporada Man. City 4-2 Chelsea FA Cup 2023/24 Man. City 1-0 Chelsea Premier League 2023/24 Man. City 1-1 Chelsea Premier League 2023/24 Chelsea 4-4 Man. City Premier League 2022/23 Man. City 1-0 Chelsea FA Cup 2022/23 Man. City 4-0 Chelsea Premier League 2022/23 Chelsea 0-1 Man. City EFL Cup 2022/23 Man. City 2-0 Chelsea

Máximos goleadores de este partido

El máximo goleador es de la época reciente y exitosa del Manchester City, siendo este el Kun Agüero, uno de sus máximos ídolos. Los demás artilleros históricos de este duelo datan de tiempos pasados, todos dejando una huella indeleble en la historia de sus respectivos clubes.

Jugador Club Goles Sergio Agüero Manchester City 13 George Mills Chelsea 9 Joe Hayes Manchester City 9 Jimmy Greaves Chelsea 8 Fred Tilson Manchester City 8

Récord histórico del Chelsea vs Manchester City

Chelsea y Manchester City se han enfrentado un total de 163 veces en la historia, en competición oficial. A continuación, veamos cómo está el historial entre estos dos equipos.