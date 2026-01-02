Historial de enfrentamientos entre el Chelsea y el Manchester City: estadísticas, cara a cara y más
Uno de los primeros grandes partidos de la Premier League en 2026 será el duelo entre el Manchester City y Chelsea en el Etihad Stadium el próximo 4 de enero. A continuación, repasá la historia de esta rivalidad.
Cara a cara: Chelsea vs Manchester City
Si bien el pasado reciente ha sido enormemente favorecedor al Manchester City, lo claro es que el cabeza a cabeza está muy parejo entre estos dos grandes equipos ingleses, que han sabido pelear y definir campeonatos.
La última victoria de los Blues sobre los Ciudadanos por partidos oficiales fue el 29 de mayo del 2021 en el Estadio Do Dragao de Oporto en el marco de la final de la UEFA Champions League, donde los inversionistas árabes vieron frustrado su sueño de levantar por primera vez la Orejona y los de Stamford Bridge lograron el título por segunda vez tras la consagración en la temporada 2011/12.
El primer partido fue hace más de 110 años, cuando el Chelsea recibió al City por la First Division de la temporada 1907/08 e igualaron 2-2. La primera victoria de los Blues fue por el campeonato local el 4 de abril de 1908, mientras que el Manchester City se impuso por primera vez ante este rival el 26 de diciembre de ese mismo año.
Competición
Temporada
Resultado
Premier League
2024/25
Man. City 3-1 Chelsea
Premier League
2024/25
Chelsea 0-2 Man. City
Amistoso
Pretemporada
Man. City 4-2 Chelsea
FA Cup
2023/24
Man. City 1-0 Chelsea
Premier League
2023/24
Man. City 1-1 Chelsea
Premier League
2023/24
Chelsea 4-4 Man. City
Premier League
2022/23
Man. City 1-0 Chelsea
FA Cup
2022/23
Man. City 4-0 Chelsea
Premier League
2022/23
Chelsea 0-1 Man. City
EFL Cup
2022/23
Man. City 2-0 Chelsea
Máximos goleadores de este partido
El máximo goleador es de la época reciente y exitosa del Manchester City, siendo este el Kun Agüero, uno de sus máximos ídolos. Los demás artilleros históricos de este duelo datan de tiempos pasados, todos dejando una huella indeleble en la historia de sus respectivos clubes.
Jugador
Club
Goles
Sergio Agüero
Manchester City
13
George Mills
Chelsea
9
Joe Hayes
Manchester City
9
Jimmy Greaves
Chelsea
8
Fred Tilson
Manchester City
8
Récord histórico del Chelsea vs Manchester City
Chelsea y Manchester City se han enfrentado un total de 163 veces en la historia, en competición oficial. A continuación, veamos cómo está el historial entre estos dos equipos.
Competición
Victorias Chelsea
Empate
Victorias Man. City
Premier League
59
40
53
Champions League
1
0
0
FA Cup
2
0
4
Carling Cup
0
1
1
Community Shield
0
0
2
TOTAL
62
41
60
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo