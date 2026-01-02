Sports Illustrated Fútbol

Historial de enfrentamientos entre el Chelsea y el Manchester City: estadísticas, cara a cara y más

Estos dos equipos se verán las caras en el primer partido del 2026 y prometen grandes emociones.
Bruno Pernigotti|
Chelsea FC v Manchester City FC - Premier League
Chelsea FC v Manchester City FC - Premier League | Chris Lee - Chelsea FC/GettyImages

Uno de los primeros grandes partidos de la Premier League en 2026 será el duelo entre el Manchester City y Chelsea en el Etihad Stadium el próximo 4 de enero. A continuación, repasá la historia de esta rivalidad.

Cara a cara: Chelsea vs Manchester City

Si bien el pasado reciente ha sido enormemente favorecedor al Manchester City, lo claro es que el cabeza a cabeza está muy parejo entre estos dos grandes equipos ingleses, que han sabido pelear y definir campeonatos.

La última victoria de los Blues sobre los Ciudadanos por partidos oficiales fue el 29 de mayo del 2021 en el Estadio Do Dragao de Oporto en el marco de la final de la UEFA Champions League, donde los inversionistas árabes vieron frustrado su sueño de levantar por primera vez la Orejona y los de Stamford Bridge lograron el título por segunda vez tras la consagración en la temporada 2011/12.

El primer partido fue hace más de 110 años, cuando el Chelsea recibió al City por la First Division de la temporada 1907/08 e igualaron 2-2. La primera victoria de los Blues fue por el campeonato local el 4 de abril de 1908, mientras que el Manchester City se impuso por primera vez ante este rival el 26 de diciembre de ese mismo año.

Competición

Temporada

Resultado

Premier League

2024/25

Man. City 3-1 Chelsea

Premier League

2024/25

Chelsea 0-2 Man. City

Amistoso

Pretemporada

Man. City 4-2 Chelsea

FA Cup

2023/24

Man. City 1-0 Chelsea

Premier League

2023/24

Man. City 1-1 Chelsea

Premier League

2023/24

Chelsea 4-4 Man. City

Premier League

2022/23

Man. City 1-0 Chelsea

FA Cup

2022/23

Man. City 4-0 Chelsea

Premier League

2022/23

Chelsea 0-1 Man. City

EFL Cup

2022/23

Man. City 2-0 Chelsea

Máximos goleadores de este partido

El máximo goleador es de la época reciente y exitosa del Manchester City, siendo este el Kun Agüero, uno de sus máximos ídolos. Los demás artilleros históricos de este duelo datan de tiempos pasados, todos dejando una huella indeleble en la historia de sus respectivos clubes.

Jugador

Club

Goles

Sergio Agüero

Manchester City

13

George Mills

Chelsea

9

Joe Hayes

Manchester City

9

Jimmy Greaves

Chelsea

8

Fred Tilson

Manchester City

8

Récord histórico del Chelsea vs Manchester City

Chelsea y Manchester City se han enfrentado un total de 163 veces en la historia, en competición oficial. A continuación, veamos cómo está el historial entre estos dos equipos.

Competición

Victorias Chelsea

Empate

Victorias Man. City

Premier League

59

40

53

Champions League

1

0

0

FA Cup

2

0

4

Carling Cup

0

1

1

Community Shield

0

0

2

TOTAL

62

41

60

Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo

