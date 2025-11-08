Historial de enfrentamientos entre el Liverpool y el Manchester City: estadísticas, cara a cara y más
En los últimos años, los enfrentamientos entre el Manchester City y el Liverpool se han erigido como los duelos más apasionantes y de mayor nivel en el fútbol mundial. Estos dos gigantes de la Premier League han ofrecido un espectáculo sin igual, dejando una estela de emociones, goles y momentos inolvidables que han cautivado a los aficionados de todo el planeta.
Aunque en el papel uno de los equipos pudiera llegar en mejor forma que el otro, lo cierto es que, al sonar el pitido inicial, la balanza se equilibra y se desata un espectáculo de fuerzas igualadas. Es en este contexto donde cada enfrentamiento entre el City y el Liverpool se convierte en un evento que trasciende las expectativas y redefine el estándar de calidad en el fútbol contemporáneo.
En la temporada 2023/24 se vieron las caras dos veces por Premier League, y ambas fueron empate a uno. En la 2024/25, el Liverpool ganó los dos partidos por 2-0 por la liga inglesa, sin cruces por otras competencias. La gran diferencia radicó en los títulos, ya que los Reds fueron tremendamente competitivos y lograron levantar la última Premier League, mientras que los Cityzens no consiguieron ningún trofeo en la campaña pasada.
En resumen, los enfrentamientos entre el Manchester City y el Liverpool son más que simples partidos de fútbol; son episodios épicos que elevan el estándar del juego. Con una historia rica y llena de momentos inolvidables, estos dos colosos continúan forjando una rivalidad que sigue emocionando a los aficionados y dejando una huella imborrable en la historia del fútbol inglés.
Sin duda, el próximo capítulo de este clásico contemporáneo será esperado con ansias y promete ofrecer más emoción, intensidad y, por supuesto, goles. El Liverpool continuará en la búsqueda del campeonato que le permita superar al United y quedar como el máximo ganador histórico de la Premier League, mientras que el Manchester City buscará un triunfo contundente que los catapulte como candidatos.
Los últimos diez enfrentamientos
Fecha
Resultado
Competencia
23 de febrero de 2025
Man. City 0-2 Liverpool
Premier League
1 de diciembre de 2024
Liverpool 2-0 Man. City
Premier League
10 de marzo de 2024
Liverpool 1-1 Man. City
Premier League
25 de noviembre de 2023
Man. City 1-1 Liverpool
Premier League
1 de abril de 2023
Man. City 4-1 Liverpool
Premier League
22 de diciembre de 2022
Man. City 3-2 Liverpool
EFL Cup
16 de octubre de 2022
Liverpool 1-0 Man. City
Premier League
30 de julio de 2022
Liverpool 3-1 Man. City
Community Shield
16 de abril de 2022
Man. City 2-3 Liverpool
FA Cup
10 de abril de 2022
Man. City 2-2 Liverpool
Premier League
Los máximos goleadores
Jugador
Goles
Club
Ian Rush
15
Liverpool
Mohamed Salah
13
Liverpool
Kenny Dalglish
11
Liverpool
Gordon Hodgson
11
Liverpool
Eric Brook
8
Manchester City
Récord histórico por competencia
Competencia
Partidos jugados
Victorias Liverpool
Empates
Victorias Man. City
Premier League
56
23
21
12
Primera División
118
59
25
34
Segunda División
4
3
1
0
FA Cup
8
4
2
2
EFL Cup
8
3
3
2
UEFA Champions League
2
2
0
0
Community Shield
2
1
1
0
Total
198
95
53
50
