Historial de enfrentamientos entre el Liverpool y el Manchester City: estadísticas, cara a cara y más

Se trata de uno de los enfrentamientos más entretenidos de la última década
Bruno Pernigotti|
Manchester City v Liverpool FC - Premier League
Manchester City v Liverpool FC - Premier League | Michael Regan/GettyImages

En los últimos años, los enfrentamientos entre el Manchester City y el Liverpool se han erigido como los duelos más apasionantes y de mayor nivel en el fútbol mundial. Estos dos gigantes de la Premier League han ofrecido un espectáculo sin igual, dejando una estela de emociones, goles y momentos inolvidables que han cautivado a los aficionados de todo el planeta.

Aunque en el papel uno de los equipos pudiera llegar en mejor forma que el otro, lo cierto es que, al sonar el pitido inicial, la balanza se equilibra y se desata un espectáculo de fuerzas igualadas. Es en este contexto donde cada enfrentamiento entre el City y el Liverpool se convierte en un evento que trasciende las expectativas y redefine el estándar de calidad en el fútbol contemporáneo.

Arne Slot
Liverpool FC v Crystal Palace FC - Premier League | Michael Regan/GettyImages

En la temporada 2023/24 se vieron las caras dos veces por Premier League, y ambas fueron empate a uno. En la 2024/25, el Liverpool ganó los dos partidos por 2-0 por la liga inglesa, sin cruces por otras competencias. La gran diferencia radicó en los títulos, ya que los Reds fueron tremendamente competitivos y lograron levantar la última Premier League, mientras que los Cityzens no consiguieron ningún trofeo en la campaña pasada.

En resumen, los enfrentamientos entre el Manchester City y el Liverpool son más que simples partidos de fútbol; son episodios épicos que elevan el estándar del juego. Con una historia rica y llena de momentos inolvidables, estos dos colosos continúan forjando una rivalidad que sigue emocionando a los aficionados y dejando una huella imborrable en la historia del fútbol inglés.

Sin duda, el próximo capítulo de este clásico contemporáneo será esperado con ansias y promete ofrecer más emoción, intensidad y, por supuesto, goles. El Liverpool continuará en la búsqueda del campeonato que le permita superar al United y quedar como el máximo ganador histórico de la Premier League, mientras que el Manchester City buscará un triunfo contundente que los catapulte como candidatos.

Erling Haaland
Brentford v Manchester City - Premier League | Justin Setterfield/GettyImages

Los últimos diez enfrentamientos

Fecha

Resultado

Competencia

23 de febrero de 2025

Man. City 0-2 Liverpool

Premier League

1 de diciembre de 2024

Liverpool 2-0 Man. City

Premier League

10 de marzo de 2024

Liverpool 1-1 Man. City

Premier League

25 de noviembre de 2023

Man. City 1-1 Liverpool

Premier League

1 de abril de 2023

Man. City 4-1 Liverpool

Premier League

22 de diciembre de 2022

Man. City 3-2 Liverpool

EFL Cup

16 de octubre de 2022

Liverpool 1-0 Man. City

Premier League

30 de julio de 2022

Liverpool 3-1 Man. City

Community Shield

16 de abril de 2022

Man. City 2-3 Liverpool

FA Cup

10 de abril de 2022

Man. City 2-2 Liverpool

Premier League

Los máximos goleadores

Jugador

Goles

Club

Ian Rush

15

Liverpool

Mohamed Salah

13

Liverpool

Kenny Dalglish

11

Liverpool

Gordon Hodgson

11

Liverpool

Eric Brook

8

Manchester City

Récord histórico por competencia

Competencia

Partidos jugados

Victorias Liverpool

Empates

Victorias Man. City

Premier League

56

23

21

12

Primera División

118

59

25

34

Segunda División

4

3

1

0

FA Cup

8

4

2

2

EFL Cup

8

3

3

2

UEFA Champions League

2

2

0

0

Community Shield

2

1

1

0

Total

198

95

53

50

Published | Modified
Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo

