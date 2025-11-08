Historial de enfrentamientos entre el Liverpool y el Manchester City: estadísticas, cara a cara y más

En los últimos años, los enfrentamientos entre el Manchester City y el Liverpool se han erigido como los duelos más apasionantes y de mayor nivel en el fútbol mundial. Estos dos gigantes de la Premier League han ofrecido un espectáculo sin igual, dejando una estela de emociones, goles y momentos inolvidables que han cautivado a los aficionados de todo el planeta.



Aunque en el papel uno de los equipos pudiera llegar en mejor forma que el otro, lo cierto es que, al sonar el pitido inicial, la balanza se equilibra y se desata un espectáculo de fuerzas igualadas. Es en este contexto donde cada enfrentamiento entre el City y el Liverpool se convierte en un evento que trasciende las expectativas y redefine el estándar de calidad en el fútbol contemporáneo.



Liverpool FC v Crystal Palace FC - Premier League | Michael Regan/GettyImages

En la temporada 2023/24 se vieron las caras dos veces por Premier League, y ambas fueron empate a uno. En la 2024/25, el Liverpool ganó los dos partidos por 2-0 por la liga inglesa, sin cruces por otras competencias. La gran diferencia radicó en los títulos, ya que los Reds fueron tremendamente competitivos y lograron levantar la última Premier League, mientras que los Cityzens no consiguieron ningún trofeo en la campaña pasada.

En resumen, los enfrentamientos entre el Manchester City y el Liverpool son más que simples partidos de fútbol; son episodios épicos que elevan el estándar del juego. Con una historia rica y llena de momentos inolvidables, estos dos colosos continúan forjando una rivalidad que sigue emocionando a los aficionados y dejando una huella imborrable en la historia del fútbol inglés.

Sin duda, el próximo capítulo de este clásico contemporáneo será esperado con ansias y promete ofrecer más emoción, intensidad y, por supuesto, goles. El Liverpool continuará en la búsqueda del campeonato que le permita superar al United y quedar como el máximo ganador histórico de la Premier League, mientras que el Manchester City buscará un triunfo contundente que los catapulte como candidatos.

Brentford v Manchester City - Premier League | Justin Setterfield/GettyImages

Los últimos diez enfrentamientos

Fecha Resultado Competencia 23 de febrero de 2025 Man. City 0-2 Liverpool Premier League 1 de diciembre de 2024 Liverpool 2-0 Man. City Premier League 10 de marzo de 2024 Liverpool 1-1 Man. City Premier League 25 de noviembre de 2023 Man. City 1-1 Liverpool Premier League 1 de abril de 2023 Man. City 4-1 Liverpool Premier League 22 de diciembre de 2022 Man. City 3-2 Liverpool EFL Cup 16 de octubre de 2022 Liverpool 1-0 Man. City Premier League 30 de julio de 2022 Liverpool 3-1 Man. City Community Shield 16 de abril de 2022 Man. City 2-3 Liverpool FA Cup 10 de abril de 2022 Man. City 2-2 Liverpool Premier League

Los máximos goleadores

Jugador Goles Club Ian Rush 15 Liverpool Mohamed Salah 13 Liverpool Kenny Dalglish 11 Liverpool Gordon Hodgson 11 Liverpool Eric Brook 8 Manchester City

Récord histórico por competencia