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Sports Illustrated

Historial de enfrentamientos entre el París Saint-Germain y el Arsenal: estadísticas, cara a cara y más

Una nueva edición de este encuentro definirá al campeón de la UEFA Champions League 2025/26.
Bruno Pernigotti|
Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League 2024/25 Semi Final Second Leg
Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League 2024/25 Semi Final Second Leg | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

El París Saint-Germain y el Arsenal lograron llegar a la tan ansiada final de la UEFA Champions League, que se disputará el 30 de mayo en el Puskas Arena de Budapest. El equipo francés viene de eliminar al Bayern Múnich en una serie plagada de goles y emociones, mientras que los ingleses tuvieron que batallar duro contra el Atlético de Madrid del Cholo Simeone para hacerse de la clasificación.

El PSG es el actual campeón de la competencia y buscará sumarse a la selecta lista de bicampeones que tiene la UEFA Champions League, mientras que el Arsenal buscará romper el maleficio y consagrarse campeón europeo por primera vez en su historia.

El historial tiene muy pocos encuentros entre ambos, aunque hay un antecedente reciente en un partido definitorio.

Cara a cara: París Saint-Germain vs Arsenal

Ousmane Dembele
Arsenal FC v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2024/25 Semi Final First Leg | Alex Pantling - UEFA/GettyImages

Los partidos que enfrentaron de manera oficial al Arsenal y el PSG son cinco, y tres de ellos fueron en los últimos años.

En las semifinales de la UEFA Champions League de la temporada 2024/25 el PSG dominó y ganó los dos partidos: 1-0 en Londres con gol de Ousmane Dembélé y 2-1 la vuelta, en París, gracias a los goles de Fabián Ruiz y Achraf Hakimi. El equipo de Luis Enrique venció en la final al Inter de Milán por 5-0 y gritó campeón por primera vez en su historia.

En esa misma edición, pero por la fase de liguilla, el ganador fue el equipo de Mikel Arteta: con tantos de Kai Havertz y Bukayo Saka, el Arsenal se impuso por 2-0 en la segunda jornada de dicha instancia inicial.

En la temporada 2016/17 se enfrentaron en fase de grupos y ambos partidos terminaron en empate: en París igualaron 1-1 con goles de Edinson Cavani y Alexis Sánchez, mientras que en Londres fue empate 2-2 con tantos de Olivier Giroud y Marco Verratti (en contra) para los ingleses y de Cavani e Iwobi, también en propia puerta, para los franceses.

Competición

Temporada

Resultado

UEFA Champions League - semifinal de vuelta

2024/25

PSG 2-1 Arsenal

UEFA Champions League - semifinal de ida

2024/25

Arsenal 0-1 PSG

UEFA Champions League - Fase de liguilla

2024/25

Arsenal 2-0 PSG

UEFA Champions League - fase de grupos

2016/17

Arsenal 2-2 PSG

UEFA Champions League - fase de grupos

2016/17

PSG 1-1 Arsenal

Los goleadores de este cruce

Jugador

Club

Goles

Edinson Cavani

PSG

2

Bukayo Saka

Arsenal

2

Ousmane Dembélé

PSG

1

Fabián Ruiz

PSG

1

Achraf Hakimi

PSG

1

Kai Havertz

Arsenal

1

Alexis Sánchez

Arsenal

1

Olivier Giroud

PSG

1

Récord histórico del París Saint-Germain vs Arsenal

Competición

Victorias PSG

Empate

Victorias Arsenal

Champions League

2

2

1

TOTAL

2

2

1

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Published | Modified
Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo

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