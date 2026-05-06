Historial de enfrentamientos entre el París Saint-Germain y el Arsenal: estadísticas, cara a cara y más

El París Saint-Germain y el Arsenal lograron llegar a la tan ansiada final de la UEFA Champions League, que se disputará el 30 de mayo en el Puskas Arena de Budapest. El equipo francés viene de eliminar al Bayern Múnich en una serie plagada de goles y emociones, mientras que los ingleses tuvieron que batallar duro contra el Atlético de Madrid del Cholo Simeone para hacerse de la clasificación.

El PSG es el actual campeón de la competencia y buscará sumarse a la selecta lista de bicampeones que tiene la UEFA Champions League, mientras que el Arsenal buscará romper el maleficio y consagrarse campeón europeo por primera vez en su historia.

El historial tiene muy pocos encuentros entre ambos, aunque hay un antecedente reciente en un partido definitorio.

Cara a cara: París Saint-Germain vs Arsenal

Arsenal FC v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2024/25 Semi Final First Leg | Alex Pantling - UEFA/GettyImages

Los partidos que enfrentaron de manera oficial al Arsenal y el PSG son cinco, y tres de ellos fueron en los últimos años.

En las semifinales de la UEFA Champions League de la temporada 2024/25 el PSG dominó y ganó los dos partidos: 1-0 en Londres con gol de Ousmane Dembélé y 2-1 la vuelta, en París, gracias a los goles de Fabián Ruiz y Achraf Hakimi. El equipo de Luis Enrique venció en la final al Inter de Milán por 5-0 y gritó campeón por primera vez en su historia.

En esa misma edición, pero por la fase de liguilla, el ganador fue el equipo de Mikel Arteta: con tantos de Kai Havertz y Bukayo Saka, el Arsenal se impuso por 2-0 en la segunda jornada de dicha instancia inicial.

En la temporada 2016/17 se enfrentaron en fase de grupos y ambos partidos terminaron en empate: en París igualaron 1-1 con goles de Edinson Cavani y Alexis Sánchez, mientras que en Londres fue empate 2-2 con tantos de Olivier Giroud y Marco Verratti (en contra) para los ingleses y de Cavani e Iwobi, también en propia puerta, para los franceses.

Competición Temporada Resultado UEFA Champions League - semifinal de vuelta 2024/25 PSG 2-1 Arsenal UEFA Champions League - semifinal de ida 2024/25 Arsenal 0-1 PSG UEFA Champions League - Fase de liguilla 2024/25 Arsenal 2-0 PSG UEFA Champions League - fase de grupos 2016/17 Arsenal 2-2 PSG UEFA Champions League - fase de grupos 2016/17 PSG 1-1 Arsenal

Los goleadores de este cruce

Jugador Club Goles Edinson Cavani PSG 2 Bukayo Saka Arsenal 2 Ousmane Dembélé PSG 1 Fabián Ruiz PSG 1 Achraf Hakimi PSG 1 Kai Havertz Arsenal 1 Alexis Sánchez Arsenal 1 Olivier Giroud PSG 1

Récord histórico del París Saint-Germain vs Arsenal

Competición Victorias PSG Empate Victorias Arsenal Champions League 2 2 1 TOTAL 2 2 1

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