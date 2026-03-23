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Sports Illustrated

Historial de enfrentamientos entre el Real Madrid y el Bayern Múnich: estadísticas, cara a cara y más

Estos dos gigantes europeos se enfrentarán en los cuartos de final de la UEFA Champions League.
Bruno Pernigotti|
TOPSHOT-FBL-EUR-C1-BAYERN-REAL MADRID
TOPSHOT-FBL-EUR-C1-BAYERN-REAL MADRID | MICHAELA STACHE/GettyImages

Los cuartos de final de la UEFA Champions League están a la vuelta de la esquina y el duelo entre el Real Madrid y el Bayern Múnich aparece como uno de los mejores para deleitar a los fanáticos a lo largo y ancho del mundo.

El partido de ida se jugará en el Bernabéu el 7 de abril, mientras que la vuelta será en el Allianz Arena el 15.

Cara a cara: Real Madrid vs Bayern Múnich

Mario Goetze, Thomas Mueller, Xabi Alonso
Real Madrid v FC Bayern Muenchen - UEFA Champions League Semi Final | Martin Rose/GettyImages

Se trata del club más grande de España contra la institución más importante de Alemania, por lo que el espectáculo está garantizado cada vez que se cruzan. A lo largo de la historia, han sabido dejar grandísimos partidos en instancias definitorias y rara vez defraudaron a los fanáticos que se hicieron el tiempo para ver el partido.

El Bayern Múnich viene de ser el segundo mejor equipo de la etapa de liguilla, solamente por detrás del Arsenal, y en los octavos de final aplastó al Atalanta con un global de 10-2. Por su parte, el Real Madrid tuvo que recurrir a la repesca para clasificarse a la instancia de mata-mata, donde eliminó al Benfica. Posteriormente, se cargó al Manchester City con un gran acumulado 5-1.

Competición

Temporada

Resultado

UEFA Champions League - semifinales

2023/24

Real Madrid 2-1 Bayern Múnich

UEFA Champions League - semifinales

2023/24

Bayern Múnich 2-2 Real Madrid

UEFA Champions League - semifinales

2017/18

Real Madrid 2-2 Bayern Múnich

UEFA Champions League - semifinales

2017/18

Bayern Múnich 1-2 Real Madrid

UEFA Champions League - cuartos de final

2016/17

Real Madrid 4-2 Bayern Múnich

UEFA Champions League - cuartos de final

2016/17

Bayern Múnich 1-2 Real Madrid

UEFA Champions League - semifinales

2013/14

Bayern Múnich 0-4 Real Madrid

UEFA Champions League - semifinales

2013/14

Real Madrid 1-0 Bayern Múnich

UEFA Champions League - semifinales

2011/12

Real Madrid 2(3)-(4)1 Bayern Múnich

UEFA Champions League - semifinales

2011/12

Bayern Múnich 2-1 Real Madrid

Máximos goleadores de este cruce

Gerd Mueller, Gerd Müller
football, Bundesliga, 1974/1975, Stadium am Boekelberg, Borussia Moenchengladbach versus FC Bayern | ullstein bild/GettyImages

Este historial tiene en su solapa de goleadores a tres de los más letales artilleros de la historia, incluyendo a dos de los mejores de la historia.

El N°1 es Cristiano Ronaldo con nueve tantos en ocho encuentros, siendo este al cuarto equipo al que más le anotó por la UEFA Champions League. El segundo, sorprendentemente, es el brasileño Giovane Élber con cuatro. Tercero, con tres, aparece un integrante de la realeza del fútbol mundial: Gerd Müller, ídolo del Bayern Múnich y campeón de Europa en tres oportunidades con la camiseta del gigante bávaro.

Jugador

Club

Goles

Cristiano Ronaldo

Real Madrid

9

Giovane Élber

Bayern Múnich

4

Gerd Müller

Bayern Múnich

3

Karim Benzema

Real Madrid

3

Raúl

Real Madrid

3

Récord histórico del Real Madrid vs Bayern Múnich

Según Transfermarkt, el cabeza a cabeza está igualado con 12 victorias por lado y cuatro igualdades. La última vez que se vieron las caras fue por la UEFA Champions League de la temporada 2023/24, cuando los dirigidos por Carlo Ancelotti dejaron afuera al Bayern Múnich en las semifinales con un global de 4-3. Posteriormente, levantaron el trofeo en Wembley ante el Borussia Dortmund.

Competición

Victorias Real Madrid

Empate

Victorias Bayern Múnich

Champions League

10

3

9

Copa de Campeones de Europa

2

1

3

TOTAL

12

4

12

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Published | Modified
Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo

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