Historial de enfrentamientos entre el Real Madrid y el Bayern Múnich: estadísticas, cara a cara y más

Los cuartos de final de la UEFA Champions League están a la vuelta de la esquina y el duelo entre el Real Madrid y el Bayern Múnich aparece como uno de los mejores para deleitar a los fanáticos a lo largo y ancho del mundo.

El partido de ida se jugará en el Bernabéu el 7 de abril, mientras que la vuelta será en el Allianz Arena el 15.

Cara a cara: Real Madrid vs Bayern Múnich

Real Madrid v FC Bayern Muenchen - UEFA Champions League Semi Final | Martin Rose/GettyImages

Se trata del club más grande de España contra la institución más importante de Alemania, por lo que el espectáculo está garantizado cada vez que se cruzan. A lo largo de la historia, han sabido dejar grandísimos partidos en instancias definitorias y rara vez defraudaron a los fanáticos que se hicieron el tiempo para ver el partido.

El Bayern Múnich viene de ser el segundo mejor equipo de la etapa de liguilla, solamente por detrás del Arsenal, y en los octavos de final aplastó al Atalanta con un global de 10-2. Por su parte, el Real Madrid tuvo que recurrir a la repesca para clasificarse a la instancia de mata-mata, donde eliminó al Benfica. Posteriormente, se cargó al Manchester City con un gran acumulado 5-1.

Competición Temporada Resultado UEFA Champions League - semifinales 2023/24 Real Madrid 2-1 Bayern Múnich UEFA Champions League - semifinales 2023/24 Bayern Múnich 2-2 Real Madrid UEFA Champions League - semifinales 2017/18 Real Madrid 2-2 Bayern Múnich UEFA Champions League - semifinales 2017/18 Bayern Múnich 1-2 Real Madrid UEFA Champions League - cuartos de final 2016/17 Real Madrid 4-2 Bayern Múnich UEFA Champions League - cuartos de final 2016/17 Bayern Múnich 1-2 Real Madrid UEFA Champions League - semifinales 2013/14 Bayern Múnich 0-4 Real Madrid UEFA Champions League - semifinales 2013/14 Real Madrid 1-0 Bayern Múnich UEFA Champions League - semifinales 2011/12 Real Madrid 2(3)-(4)1 Bayern Múnich UEFA Champions League - semifinales 2011/12 Bayern Múnich 2-1 Real Madrid

Máximos goleadores de este cruce

football, Bundesliga, 1974/1975, Stadium am Boekelberg, Borussia Moenchengladbach versus FC Bayern | ullstein bild/GettyImages

Este historial tiene en su solapa de goleadores a tres de los más letales artilleros de la historia, incluyendo a dos de los mejores de la historia.

El N°1 es Cristiano Ronaldo con nueve tantos en ocho encuentros, siendo este al cuarto equipo al que más le anotó por la UEFA Champions League. El segundo, sorprendentemente, es el brasileño Giovane Élber con cuatro. Tercero, con tres, aparece un integrante de la realeza del fútbol mundial: Gerd Müller, ídolo del Bayern Múnich y campeón de Europa en tres oportunidades con la camiseta del gigante bávaro.

Jugador Club Goles Cristiano Ronaldo Real Madrid 9 Giovane Élber Bayern Múnich 4 Gerd Müller Bayern Múnich 3 Karim Benzema Real Madrid 3 Raúl Real Madrid 3

Récord histórico del Real Madrid vs Bayern Múnich

Según Transfermarkt, el cabeza a cabeza está igualado con 12 victorias por lado y cuatro igualdades. La última vez que se vieron las caras fue por la UEFA Champions League de la temporada 2023/24, cuando los dirigidos por Carlo Ancelotti dejaron afuera al Bayern Múnich en las semifinales con un global de 4-3. Posteriormente, levantaron el trofeo en Wembley ante el Borussia Dortmund.

Competición Victorias Real Madrid Empate Victorias Bayern Múnich Champions League 10 3 9 Copa de Campeones de Europa 2 1 3 TOTAL 12 4 12

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