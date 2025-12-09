Historial de enfrentamientos entre el Real Madrid y el Manchester City: estadísticas, cara a cara y más

El Real Madrid y el Manchester City componen el nuevo clásico europeo, al punto que se han enfrentado en 10 ocasiones desde el 2020, mientras que este miércoles lo harán por quinta campaña consecutiva.

En efecto, los blancos recibirán a unos Sky Blues quienes parecen encontrarse en un buen momento de forma, pero que necesitarán asaltar el Bernabéu en pro de sumar tres puntos que les permitan meterse dentro del top 8, camino a clasificar directo a los octavos de final del máximo torneo continental.

Por su parte, el Real atraviesa su peor tramo en la, joven, era Xabi Alonso, ya que aunque marcha quinto en la fase inicial de Champions League, apenas ha ganado uno de los recientes cinco partidos en LaLiga de España, lo que ha encendido las alarmas en relación a la continuidad del entrenador vasco.

Cara a cara histórico: Real Madrid vs. Manchester City

Al margen de sus careos recientes, mismos en los que se han hecho daño mutuamente, intercambiando victorias, algunas goleadas incluidas, y eliminaciones siempre en fases del KO, Madrid y City han chocado de forma histórica en 14 oportunidades; todas desde el 2012 y en Liga de Campeones de la UEFA.

A modo global, el conjunto merengue lidera el enfrentamiento directo, cortesía de seis triunfos contra cuatro, por cuatro empates. Mientras tanto, la poderosa entidad de la capital de España ha marcado 28 goles versus los 27 de la escuadra que hace vida en el Etihad Stadium/City of Manchester (en encuentros internacionales).

Eso sí, el Real rompió una tendencia en el curso anterior al ganarle en los dos duelos de repechaje camino a octavos de final a los Citizens, lo que solamente había ocurrido en una ocasión (que un equipo venciera al otro en sus dos partidos del mismo ejercicio), pues los ingleses avanzaron a cuartos en la 2019/2020, en plena pandemia del Covid, también llevándose los dos juegos de la ronda de 16.

Por otro lado, el vencedor de la eliminatoria entre ambas oncenas salió campeón de la Champions en las campañas 2015/2016 (Madrid), 2021/2022 (Madrid), 2022/2023 (City) y 2023/2024 (Madrid).

Temporada Competición Jornada Local Visitante Resultado 2024/2025 UEFA Champions League Vuelta del repechaje de octavos de final Real Madrid Manchester City 3-1 2024/2025 UEFA Champions League Ida del repechaje de octavos de final Manchester City Real Madrid 2-3 2023/2024 UEFA Champions League Ida de cuartos de final Manchester City Real Madrid 1-1 (4-5) penales) 2023/2024 UEFA Champions League Ida de cuartos de final Real Madrid Manchester City 3-3 2022/2023 UEFA Champions League Vuelta de semifinales Manchester City Real Madrid 4-0 2022/2023 UEFA Champions League Ida de semifinales Real Madrid Manchester City 1-1 2021/2022 UEFA Champions League Vuelta de semifinales Real Madrid Manchester City

3-1 (prórroga) 2021/2022 UEFA Champions League Ida de semifinales Manchester City Real Madrid 4-3 2019/2020 UEFA Champions League Vuelta de octavos de final Manchester City Real Madrid 2-1 2019/2020 UEFA Champions League Ida de octavos de final Real Madrid Manchester City

1-2 2015/2016 UEFA Champions League Vuelta de semifinales Real Madrid Manchester City 1-0 2015/2016 UEFA Champions League Ida de semifinales Manchester City Real Madrid 0-0 2012/2013 UEFA Champions League Fase de grupos Manchester City Real Madrid 1-1 2012/2013 UEFA Champions League Fase de grupos Real Madrid Manchester City 3-2

Competición Victorias Real Madrid Empates Victorias Manchester City UEFA Champions League 6 4 4 TOTAL 6 4 4

Máximos goleadores históricos del duelo entre Real Madrid y Manchester City

Casi cuatro goles (3.92) es la media de este nuevo clásico europeo, en una prueba de que son dos conjuntos que no se reservan nada cuando se enfrentan entre sí de forma oficial.

Karim Benzema es el mayor anotador de siempre en los Real Madrid-Manchester City | THOMAS COEX/GettyImages

Karim Benzema, con la institución merengue, es el máximo anotador vitalicio en estos emparejamientos, gracias a seis dianas en nueve encuentros, mientras que el también francés, y atacante del Madrid, Kylian Mbappé, acumula cuatro en apenas dos desafíos; los de la especie de dieciseisavos de final de la campaña pasada.

Asimismo, el legendario ex volante de los Sky Blues, Kevin De Bruyne, acumuló cuatro tantos en ocho partidos; misma cifra del brasileño de los blancos, Rodrygo Goes, y del portugués del City, Bernardo Silva, pero en nueve y 10 cotejos, respectivamente.

Jugador (* aún en el equipo) Club Goles (rival) Partidos Karim Benzema Real Madrid 6 (Manchester City) 9 Kylian Mbappé (*) Real Madrid 4 (Manchester City) 2 Kevin De Bruyne Manchester City 4 (Real Madrid) 8 Rodrygo Goes (*) Real Madrid 4 (Manchester City) 9 Bernardo Silva (*) Manchester City 4 (Real Madrid) 10 Gabriel Jesus Manchester City 3 (Real Madrid) 4

