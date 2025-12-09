Sports Illustrated Fútbol

Historial de enfrentamientos entre el Real Madrid y el Manchester City: estadísticas, cara a cara y más

Blancos y Sky Blues han jugado en 14 oportunidades, siempre en Champions League, incluyendo 10 veces desde el 2020
Real Madrid y Manchester City se enfrentarán por quinta temporada al hilo en Champions League
Real Madrid y Manchester City se enfrentarán por quinta temporada al hilo en Champions League | Mateo Villalba/GettyImages

El Real Madrid y el Manchester City componen el nuevo clásico europeo, al punto que se han enfrentado en 10 ocasiones desde el 2020, mientras que este miércoles lo harán por quinta campaña consecutiva.

En efecto, los blancos recibirán a unos Sky Blues quienes parecen encontrarse en un buen momento de forma, pero que necesitarán asaltar el Bernabéu en pro de sumar tres puntos que les permitan meterse dentro del top 8, camino a clasificar directo a los octavos de final del máximo torneo continental.

Por su parte, el Real atraviesa su peor tramo en la, joven, era Xabi Alonso, ya que aunque marcha quinto en la fase inicial de Champions League, apenas ha ganado uno de los recientes cinco partidos en LaLiga de España, lo que ha encendido las alarmas en relación a la continuidad del entrenador vasco.

Cara a cara histórico: Real Madrid vs. Manchester City

Al margen de sus careos recientes, mismos en los que se han hecho daño mutuamente, intercambiando victorias, algunas goleadas incluidas, y eliminaciones siempre en fases del KO, Madrid y City han chocado de forma histórica en 14 oportunidades; todas desde el 2012 y en Liga de Campeones de la UEFA.

A modo global, el conjunto merengue lidera el enfrentamiento directo, cortesía de seis triunfos contra cuatro, por cuatro empates. Mientras tanto, la poderosa entidad de la capital de España ha marcado 28 goles versus los 27 de la escuadra que hace vida en el Etihad Stadium/City of Manchester (en encuentros internacionales).

Eso sí, el Real rompió una tendencia en el curso anterior al ganarle en los dos duelos de repechaje camino a octavos de final a los Citizens, lo que solamente había ocurrido en una ocasión (que un equipo venciera al otro en sus dos partidos del mismo ejercicio), pues los ingleses avanzaron a cuartos en la 2019/2020, en plena pandemia del Covid, también llevándose los dos juegos de la ronda de 16.

Por otro lado, el vencedor de la eliminatoria entre ambas oncenas salió campeón de la Champions en las campañas 2015/2016 (Madrid), 2021/2022 (Madrid), 2022/2023 (City) y 2023/2024 (Madrid).

Temporada

Competición

Jornada

Local

Visitante

Resultado

2024/2025

UEFA Champions League

Vuelta del repechaje de octavos de final

Real Madrid

Manchester City

3-1

2024/2025

UEFA Champions League

Ida del repechaje de octavos de final

Manchester City

Real Madrid

2-3

2023/2024

UEFA Champions League

Ida de cuartos de final

Manchester City

Real Madrid

1-1 (4-5) penales)

2023/2024

UEFA Champions League

Ida de cuartos de final

Real Madrid

Manchester City

3-3

2022/2023

UEFA Champions League

Vuelta de semifinales

Manchester City

Real Madrid

4-0

2022/2023

UEFA Champions League

Ida de semifinales

Real Madrid

Manchester City

1-1

2021/2022

UEFA Champions League

Vuelta de semifinales

Real Madrid

Manchester City

3-1 (prórroga)

2021/2022

UEFA Champions League

Ida de semifinales

Manchester City

Real Madrid

4-3

2019/2020

UEFA Champions League

Vuelta de octavos de final

Manchester City

Real Madrid

2-1

2019/2020

UEFA Champions League

Ida de octavos de final

Real Madrid

Manchester City

1-2

2015/2016

UEFA Champions League

Vuelta de semifinales

Real Madrid

Manchester City

1-0

2015/2016

UEFA Champions League

Ida de semifinales

Manchester City

Real Madrid

0-0

2012/2013

UEFA Champions League

Fase de grupos

Manchester City

Real Madrid

1-1

2012/2013

UEFA Champions League

Fase de grupos

Real Madrid

Manchester City

3-2

Competición

Victorias Real Madrid

Empates

Victorias Manchester City

UEFA Champions League

6

4

4

TOTAL

6

4

4

Máximos goleadores históricos del duelo entre Real Madrid y Manchester City

Casi cuatro goles (3.92) es la media de este nuevo clásico europeo, en una prueba de que son dos conjuntos que no se reservan nada cuando se enfrentan entre sí de forma oficial.

Karim Benzema
Karim Benzema es el mayor anotador de siempre en los Real Madrid-Manchester City | THOMAS COEX/GettyImages

Karim Benzema, con la institución merengue, es el máximo anotador vitalicio en estos emparejamientos, gracias a seis dianas en nueve encuentros, mientras que el también francés, y atacante del Madrid, Kylian Mbappé, acumula cuatro en apenas dos desafíos; los de la especie de dieciseisavos de final de la campaña pasada.

Asimismo, el legendario ex volante de los Sky Blues, Kevin De Bruyne, acumuló cuatro tantos en ocho partidos; misma cifra del brasileño de los blancos, Rodrygo Goes, y del portugués del City, Bernardo Silva, pero en nueve y 10 cotejos, respectivamente.

Jugador (* aún en el equipo)

Club

Goles (rival)

Partidos

Karim Benzema

Real Madrid

6 (Manchester City)

9

Kylian Mbappé (*)

Real Madrid

4 (Manchester City)

2

Kevin De Bruyne

Manchester City

4 (Real Madrid)

8

Rodrygo Goes (*)

Real Madrid

4 (Manchester City)

9

Bernardo Silva (*)

Manchester City

4 (Real Madrid)

10

Gabriel Jesus

Manchester City

3 (Real Madrid)

4

