Historial de enfrentamientos entre el Real Madrid y el Manchester City: estadísticas, cara a cara y más
El Real Madrid y el Manchester City componen el nuevo clásico europeo, al punto que se han enfrentado en 10 ocasiones desde el 2020, mientras que este miércoles lo harán por quinta campaña consecutiva.
En efecto, los blancos recibirán a unos Sky Blues quienes parecen encontrarse en un buen momento de forma, pero que necesitarán asaltar el Bernabéu en pro de sumar tres puntos que les permitan meterse dentro del top 8, camino a clasificar directo a los octavos de final del máximo torneo continental.
Por su parte, el Real atraviesa su peor tramo en la, joven, era Xabi Alonso, ya que aunque marcha quinto en la fase inicial de Champions League, apenas ha ganado uno de los recientes cinco partidos en LaLiga de España, lo que ha encendido las alarmas en relación a la continuidad del entrenador vasco.
Cara a cara histórico: Real Madrid vs. Manchester City
Al margen de sus careos recientes, mismos en los que se han hecho daño mutuamente, intercambiando victorias, algunas goleadas incluidas, y eliminaciones siempre en fases del KO, Madrid y City han chocado de forma histórica en 14 oportunidades; todas desde el 2012 y en Liga de Campeones de la UEFA.
A modo global, el conjunto merengue lidera el enfrentamiento directo, cortesía de seis triunfos contra cuatro, por cuatro empates. Mientras tanto, la poderosa entidad de la capital de España ha marcado 28 goles versus los 27 de la escuadra que hace vida en el Etihad Stadium/City of Manchester (en encuentros internacionales).
Eso sí, el Real rompió una tendencia en el curso anterior al ganarle en los dos duelos de repechaje camino a octavos de final a los Citizens, lo que solamente había ocurrido en una ocasión (que un equipo venciera al otro en sus dos partidos del mismo ejercicio), pues los ingleses avanzaron a cuartos en la 2019/2020, en plena pandemia del Covid, también llevándose los dos juegos de la ronda de 16.
Por otro lado, el vencedor de la eliminatoria entre ambas oncenas salió campeón de la Champions en las campañas 2015/2016 (Madrid), 2021/2022 (Madrid), 2022/2023 (City) y 2023/2024 (Madrid).
Temporada
Competición
Jornada
Local
Visitante
Resultado
2024/2025
UEFA Champions League
Vuelta del repechaje de octavos de final
Real Madrid
Manchester City
3-1
2024/2025
UEFA Champions League
Ida del repechaje de octavos de final
Manchester City
Real Madrid
2-3
2023/2024
UEFA Champions League
Ida de cuartos de final
Manchester City
Real Madrid
1-1 (4-5) penales)
2023/2024
UEFA Champions League
Ida de cuartos de final
Real Madrid
Manchester City
3-3
2022/2023
UEFA Champions League
Vuelta de semifinales
Manchester City
Real Madrid
4-0
2022/2023
UEFA Champions League
Ida de semifinales
Real Madrid
Manchester City
1-1
2021/2022
UEFA Champions League
Vuelta de semifinales
Real Madrid
Manchester City
3-1 (prórroga)
2021/2022
UEFA Champions League
Ida de semifinales
Manchester City
Real Madrid
4-3
2019/2020
UEFA Champions League
Vuelta de octavos de final
Manchester City
Real Madrid
2-1
2019/2020
UEFA Champions League
Ida de octavos de final
Real Madrid
Manchester City
1-2
2015/2016
UEFA Champions League
Vuelta de semifinales
Real Madrid
Manchester City
1-0
2015/2016
UEFA Champions League
Ida de semifinales
Manchester City
Real Madrid
0-0
2012/2013
UEFA Champions League
Fase de grupos
Manchester City
Real Madrid
1-1
2012/2013
UEFA Champions League
Fase de grupos
Real Madrid
Manchester City
3-2
Competición
Victorias Real Madrid
Empates
Victorias Manchester City
UEFA Champions League
6
4
4
TOTAL
6
4
4
Máximos goleadores históricos del duelo entre Real Madrid y Manchester City
Casi cuatro goles (3.92) es la media de este nuevo clásico europeo, en una prueba de que son dos conjuntos que no se reservan nada cuando se enfrentan entre sí de forma oficial.
Karim Benzema, con la institución merengue, es el máximo anotador vitalicio en estos emparejamientos, gracias a seis dianas en nueve encuentros, mientras que el también francés, y atacante del Madrid, Kylian Mbappé, acumula cuatro en apenas dos desafíos; los de la especie de dieciseisavos de final de la campaña pasada.
Asimismo, el legendario ex volante de los Sky Blues, Kevin De Bruyne, acumuló cuatro tantos en ocho partidos; misma cifra del brasileño de los blancos, Rodrygo Goes, y del portugués del City, Bernardo Silva, pero en nueve y 10 cotejos, respectivamente.
Jugador (* aún en el equipo)
Club
Goles (rival)
Partidos
Karim Benzema
Real Madrid
6 (Manchester City)
9
Kylian Mbappé (*)
Real Madrid
4 (Manchester City)
2
Kevin De Bruyne
Manchester City
4 (Real Madrid)
8
Rodrygo Goes (*)
Real Madrid
4 (Manchester City)
9
Bernardo Silva (*)
Manchester City
4 (Real Madrid)
10
Gabriel Jesus
Manchester City
3 (Real Madrid)
4
