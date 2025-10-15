Sports Illustrated Fútbol

Historial de enfrentamientos Manchester United vs Liverpool: estadísticas, cara a cara y más

Se han jugado más de 200 partidos de historia entre ambos equipos, que protagonizan una fuerte rivalidad en Inglaterra
Mariana Moreno|
El Liverpool FC y el Manchester United son los máximos ganadores de la Premier League
El Liverpool FC y el Manchester United son los máximos ganadores de la Premier League | Carl Recine/GettyImages

El próximo 19 de octubre a las17:30, el estadio de Old Trafford será testigo de un encuentro épico entre dos titanes del fútbol inglés: el Manchester United y el Liverpool se enfrentarán en la 8ª jornada de la Premier League. Sin embargo, las perspectivas parecen ser muy distintas para ambos equipos en esta contienda.

Los reds llegan a este partido siendo segundos de la Premier League, pero habiendo perdido sus dos últimos partidos. Mientras, el Manchester United sigue sin levantar el vuelo y no es capaz de ganar dos partidos seguidos, siendo décimo en la general.

Marcus Rashford, Trent Alexander-Arnold
Marcus Rashford y Trent Alexander-Arnold han sido protagonistas en duelos entre el Manchester United y el Liverpool | James Gill - Danehouse/GettyImages

Los jugadores más destacados de ambos conjuntos en la presente temporada son Mohamed Salah y Van Dijk por parte del Liverpool, mientras que en el Manchester United destacan Bruno Fernandes y Rashford.

Cara a cara: Liverpool vs Manchester United

El duelo es de los más famosos de la Premier, y es que Ferguson dijo que no se iría hasta tener más Premier League que el Liverpool, y así lo hizo, cumpliendo su palabra y poniendo al United como uno de los mejores conjuntos de Europa, mientras que tanto antes, como tras la marcha del famoso entrenador red devil, están siendo también de los equipos más temidos de Europa ganando hasta Champions y llegando a varias finales.

En los últimos años, este duelo ha estado desequilibrado y ha caído más veces del lado red, incluso con alguna goleada. De hecho, el Liverpool mantiene la racha de mayor númeor de partidos sin perder frente a los red devils: 13 entre 1919 y 1927.

Competición

Temporada

Resultado

Premier League

2021/22

Liverpool 4-0 Manchester United

Amistoso

2022/23

Manchester United 4-0 Liverpool

Premier League

2022/23

Mancheser United 2-1 Liverpool

Premier League

2022/23

Liverpool 7-0 Manchester United

Premier League

2023/24

Liverpool 0-0 Manchester United

Cuartos de final FA Cup

2023/24

Manchester United 4 (2-2) 3 Liverpool

Premier League

2023/24

Manchester United 2-2 Liverpool

Amistoso

2024/25

Manchester United 0-3 Liverpool

Premier League

2024/25

Manchester United 0-3 Liverpool

Premier League

2024/25

Liverpool 2-2 Manchester United

Máximos goleadores Liverpool vs Manchester United

En los duelos entre estos dos equipos hemos visto muchos goles de diferenes jugadores, pero si hay uno que destaca sobre el resto es Mohamed Salah. El egipcio es, con mucha diferencia, el jugador que ha visto portería en más ocasiones frente al United, un total de 16 ocasiones.

FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-MAN UTD
El Liverpool y el Machester United han escrito muchas páginas en la historia del fútbol inglés | DARREN STAPLES/GettyImages

Por parte de los red devils, hay dos jugadores que han conseguido marcarle al Liverpool hasta en 9 ocasiones: George Wall y Alexander Turnbull.

Jugador

Club

Goles

Mohamed Salah

Liverpool

16

Steven Gerrard

Liverpool

9

George Wall

Manchester United

9

Alexander Turnbull

Manchester United

9

Dick Forshaw

Liverpool

8

Stan Pearson

Manchester United

8

George Best

Manchester United

7

Gordon Hodsgon

Liverpool

7

Marcus Rashford

Manchester United

7

Wayne Rooney

Manchester United

6

Récord histórico Liverpool vs. Manchester United

El Liverpool y el Manchester United son los clubes con más títulos en la Premier League, con 20 cada uno. Los duelos ente ellos suelen ser épicos y algunos hasta han servido para decidir un título. A continuación, veamos cómo está el historial entre estos dos equipos en competiciones oficiales:

Competición

Victorias del Liverpool

Empates

Victorias del Manchester United

Premier League

60

53

67

Championship

2

0

2

FA Cup

4

4

11

EFL Cup

3

0

2

Community Shield

1

3

1

Football League Test Match

1

0

0

Europa League

1

1

0

TOTAL

72

61

83

Mariana Moreno
MARIANA MORENO

Periodista venezolana especializada en la fuente deportiva con más de 20 años de experiencia en medios escritos y cobertura de LVBP, Copa América, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, entre otros eventos.

