Historial de enfrentamientos Manchester United vs Liverpool: estadísticas, cara a cara y más
El próximo 19 de octubre a las17:30, el estadio de Old Trafford será testigo de un encuentro épico entre dos titanes del fútbol inglés: el Manchester United y el Liverpool se enfrentarán en la 8ª jornada de la Premier League. Sin embargo, las perspectivas parecen ser muy distintas para ambos equipos en esta contienda.
Los reds llegan a este partido siendo segundos de la Premier League, pero habiendo perdido sus dos últimos partidos. Mientras, el Manchester United sigue sin levantar el vuelo y no es capaz de ganar dos partidos seguidos, siendo décimo en la general.
Los jugadores más destacados de ambos conjuntos en la presente temporada son Mohamed Salah y Van Dijk por parte del Liverpool, mientras que en el Manchester United destacan Bruno Fernandes y Rashford.
Cara a cara: Liverpool vs Manchester United
El duelo es de los más famosos de la Premier, y es que Ferguson dijo que no se iría hasta tener más Premier League que el Liverpool, y así lo hizo, cumpliendo su palabra y poniendo al United como uno de los mejores conjuntos de Europa, mientras que tanto antes, como tras la marcha del famoso entrenador red devil, están siendo también de los equipos más temidos de Europa ganando hasta Champions y llegando a varias finales.
En los últimos años, este duelo ha estado desequilibrado y ha caído más veces del lado red, incluso con alguna goleada. De hecho, el Liverpool mantiene la racha de mayor númeor de partidos sin perder frente a los red devils: 13 entre 1919 y 1927.
Competición
Temporada
Resultado
Premier League
2021/22
Liverpool 4-0 Manchester United
Amistoso
2022/23
Manchester United 4-0 Liverpool
Premier League
2022/23
Mancheser United 2-1 Liverpool
Premier League
2022/23
Liverpool 7-0 Manchester United
Premier League
2023/24
Liverpool 0-0 Manchester United
Cuartos de final FA Cup
2023/24
Manchester United 4 (2-2) 3 Liverpool
Premier League
2023/24
Manchester United 2-2 Liverpool
Amistoso
2024/25
Manchester United 0-3 Liverpool
Premier League
2024/25
Manchester United 0-3 Liverpool
Premier League
2024/25
Liverpool 2-2 Manchester United
Máximos goleadores Liverpool vs Manchester United
En los duelos entre estos dos equipos hemos visto muchos goles de diferenes jugadores, pero si hay uno que destaca sobre el resto es Mohamed Salah. El egipcio es, con mucha diferencia, el jugador que ha visto portería en más ocasiones frente al United, un total de 16 ocasiones.
Por parte de los red devils, hay dos jugadores que han conseguido marcarle al Liverpool hasta en 9 ocasiones: George Wall y Alexander Turnbull.
Jugador
Club
Goles
Mohamed Salah
Liverpool
16
Steven Gerrard
Liverpool
9
George Wall
Manchester United
9
Alexander Turnbull
Manchester United
9
Dick Forshaw
Liverpool
8
Stan Pearson
Manchester United
8
George Best
Manchester United
7
Gordon Hodsgon
Liverpool
7
Marcus Rashford
Manchester United
7
Wayne Rooney
Manchester United
6
Récord histórico Liverpool vs. Manchester United
El Liverpool y el Manchester United son los clubes con más títulos en la Premier League, con 20 cada uno. Los duelos ente ellos suelen ser épicos y algunos hasta han servido para decidir un título. A continuación, veamos cómo está el historial entre estos dos equipos en competiciones oficiales:
Competición
Victorias del Liverpool
Empates
Victorias del Manchester United
Premier League
60
53
67
Championship
2
0
2
FA Cup
4
4
11
EFL Cup
3
0
2
Community Shield
1
3
1
Football League Test Match
1
0
0
Europa League
1
1
0
TOTAL
72
61
83
Periodista venezolana especializada en la fuente deportiva con más de 20 años de experiencia en medios escritos y cobertura de LVBP, Copa América, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, entre otros eventos.