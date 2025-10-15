Historial de enfrentamientos Manchester United vs Liverpool: estadísticas, cara a cara y más

El próximo 19 de octubre a las17:30, el estadio de Old Trafford será testigo de un encuentro épico entre dos titanes del fútbol inglés: el Manchester United y el Liverpool se enfrentarán en la 8ª jornada de la Premier League. Sin embargo, las perspectivas parecen ser muy distintas para ambos equipos en esta contienda.

Los reds llegan a este partido siendo segundos de la Premier League, pero habiendo perdido sus dos últimos partidos. Mientras, el Manchester United sigue sin levantar el vuelo y no es capaz de ganar dos partidos seguidos, siendo décimo en la general.

Marcus Rashford y Trent Alexander-Arnold han sido protagonistas en duelos entre el Manchester United y el Liverpool | James Gill - Danehouse/GettyImages

Los jugadores más destacados de ambos conjuntos en la presente temporada son Mohamed Salah y Van Dijk por parte del Liverpool, mientras que en el Manchester United destacan Bruno Fernandes y Rashford.

Cara a cara: Liverpool vs Manchester United

El duelo es de los más famosos de la Premier, y es que Ferguson dijo que no se iría hasta tener más Premier League que el Liverpool, y así lo hizo, cumpliendo su palabra y poniendo al United como uno de los mejores conjuntos de Europa, mientras que tanto antes, como tras la marcha del famoso entrenador red devil, están siendo también de los equipos más temidos de Europa ganando hasta Champions y llegando a varias finales.

En los últimos años, este duelo ha estado desequilibrado y ha caído más veces del lado red, incluso con alguna goleada. De hecho, el Liverpool mantiene la racha de mayor númeor de partidos sin perder frente a los red devils: 13 entre 1919 y 1927.

Competición Temporada Resultado Premier League 2021/22 Liverpool 4-0 Manchester United Amistoso 2022/23 Manchester United 4-0 Liverpool Premier League 2022/23 Mancheser United 2-1 Liverpool Premier League 2022/23 Liverpool 7-0 Manchester United Premier League 2023/24 Liverpool 0-0 Manchester United Cuartos de final FA Cup 2023/24 Manchester United 4 (2-2) 3 Liverpool Premier League 2023/24 Manchester United 2-2 Liverpool Amistoso 2024/25 Manchester United 0-3 Liverpool Premier League 2024/25 Manchester United 0-3 Liverpool Premier League 2024/25 Liverpool 2-2 Manchester United

Máximos goleadores Liverpool vs Manchester United

En los duelos entre estos dos equipos hemos visto muchos goles de diferenes jugadores, pero si hay uno que destaca sobre el resto es Mohamed Salah. El egipcio es, con mucha diferencia, el jugador que ha visto portería en más ocasiones frente al United, un total de 16 ocasiones.

El Liverpool y el Machester United han escrito muchas páginas en la historia del fútbol inglés | DARREN STAPLES/GettyImages

Por parte de los red devils, hay dos jugadores que han conseguido marcarle al Liverpool hasta en 9 ocasiones: George Wall y Alexander Turnbull.

Jugador Club Goles Mohamed Salah Liverpool 16 Steven Gerrard Liverpool 9 George Wall Manchester United 9 Alexander Turnbull Manchester United 9 Dick Forshaw Liverpool 8 Stan Pearson Manchester United 8 George Best Manchester United 7 Gordon Hodsgon Liverpool 7 Marcus Rashford Manchester United 7 Wayne Rooney Manchester United 6

Récord histórico Liverpool vs. Manchester United

El Liverpool y el Manchester United son los clubes con más títulos en la Premier League, con 20 cada uno. Los duelos ente ellos suelen ser épicos y algunos hasta han servido para decidir un título. A continuación, veamos cómo está el historial entre estos dos equipos en competiciones oficiales:

Competición

Victorias del Liverpool

Empates Victorias del Manchester United Premier League 60 53 67 Championship 2 0 2 FA Cup 4 4 11 EFL Cup 3 0 2 Community Shield 1 3 1 Football League Test Match 1 0 0 Europa League 1 1 0 TOTAL 72 61 83

