El Real Madrid en la UEFA Champions League se transforma totalmente, y este miércoles está convertido en una verdadera tromba: con tres goles de Federico Valverde, le está ganando 3-0 al Manchester City en la ida de octavos de final.

El primero fue una corajeada personal del uruguayo, con una salida larga de Courtois que lo encontró sobre el flanco derecho. La punteó y se fue solo contra el arquero, que salió pero no llegó antes al encuentro del esférico a los 20 minutos.

¡¡TODA TUYA FEDE!! GOLAZO DE VALVERDE PARA EL 1-0 DE REAL MADRID ANTE MANCHESTER CITY.



Siete minutos más tarde se asoció con Vinicius tirando una diagonal quirúrgica a la espalda de la defensa del City para recibir y definir fuerte, cruzado y abajo de la humanidad de Gigi Donnarumma para el 2-0.

¡¡PAJARITO GOLEADOR!! ¡¡DOBLETE DE FEDE VALVERDE PARA EL 2-0 DE REAL MADRID VS. MANCHESTER CITY ANTES DE LOS 30'!!



El tercero llegó a los 42 y fue una verdadera obra de arte: Thiago Pitarch se asoció con Arda Güler, que la empaló para el pique de Valverde. No contento con este movimento, el uruguayo tiró un sombrero y definió de aire, poniéndole la firma a uno de los mejores goles del año por belleza y contexto.

¡¡¡ESTÁS COMPLETAMENTE LOCO, FEDERICO!!! ¡¡¡GOLAZO TOTAL DE VALVERDE, HAT-TRICK Y 3-0 DE REAL MADRID VS. MANCHESTER CITY EN EL BERNABÉU!!!



El partido de vuelta se jugará la semana entrante en el Etihad Stadium de Manchester y el ganador se medirá contra el Bayern Múnich, que ganó 6-1 de visitante su partido de ida de los octavos de final frente al Atalanta y está virtualmente clasificado.