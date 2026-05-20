Hjulmand es el primer objetivo de Mourinho para su nuevo proyecto en el Real Madrid

Aunque todavía resta anunciar el regreso oficial de José Mourinho al Real Madrid, aseguran que el entrenador portugués ya trabaja junto a la dirigencia en la planificación de la próxima temporada, según informó la Cadena COPE.

En esa línea, entre los primeros pedidos que habría realizado el entrenador, aparece el nombre de Morten Hjulmand.

🚨🚨| NEW: Jose Mourinho has demanded Real Madrid to sign Morten Hjulmand this summer. Sporting Lisbon wants €50M for the player.



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El mediocampista danés del Sporting de Lisboa es uno de los futbolistas que más interesa a Mourinho para reforzar una zona del campo que el club considera prioritaria de cara al próximo mercado.

El volante que convence a Mourinho

En base a la información difundida por la Cadena COPE, el técnico portugués conoce muy bien las características de Hjulmand y cree que puede convertirse en una pieza importante dentro de su proyecto. El futbolista de 26 años viene de consolidarse como una de las figuras del Sporting y también ganó protagonismo en la selección de Dinamarca.

Desde su llegada a Lisboa dio un salto de calidad notable y se convirtió en uno de los referentes futbolísticos del equipo. En la última temporada disputó 44 partidos, con tres goles y seis asistencias, números que reflejan su influencia tanto en la recuperación como en la generación de juego.

Una operación millonaria

Sporting CP v Gil Vicente FC - Primeira Liga | Carlos Rodrigues/GettyImages

El gran obstáculo para el Real Madrid sería el valor de la negociación; Hjulmand tiene contrato vigente con el Sporting hasta 2028 y el club portugués no estaría dispuesto a negociar por una cifra inferior a los 50 millones de euros.

En Valdebebas consideran necesaria la llegada de un mediocampista, especialmente pensando en la renovación progresiva del plantel y en la exigencia de una temporada que volverá a tener múltiples competencias en simultáneo.

Mourinho pretende volver a tener peso en las decisiones deportivas y, además de pedir incorporaciones, también habría solicitado sumar personas de confianza a su cuerpo técnico y reforzar el vínculo entre la directiva y el vestuario.

Mientras tanto, el mercado empieza a moverse de cara al cierre de la temporada europea y el nombre de Morten Hjulmand ya aparece marcado en rojo dentro de la planificación del nuevo Real Madrid.

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